Torra rep l'ambaixador d'Alemanya a Palau

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit aquesta tarda a Palau amb Wolfgang Hermann Dold, ambaixador alemany a Espanya. Es tracta de la primera trobada entre els dos dirigents. Hi ha assistit també el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall.Fa cinc dies, en una intervenció al Parlament, Torra va anunciar que intensificaria l'agenda internacional per tal d'explicar la situació dels presos polítics i les peticions de pena de la Fiscalia contra la cúpula del procés.El Govern va reobrir fa un mes i mig la delegació a Berlín , que formava part del cos diplomàtic tancat durant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. L'executiu ha topat amb l'oposició del ministeri d'Afers Estrangers liderat per Josep Borrell.

