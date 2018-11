Mor Stan Lee, el mític creador de «Spiderman»

Adeu al darrer gran mite del còmic de superherois. El dibuixant nord-americà Stan Lee ha mort aquest dilluns a l'edat de 95 anys, al centre mèdic Cedars-Sinai de a Los Angeles, segons ha informat el portal estatunitenc especialitzat en notícies de famosos TMZ.Stan Lee, probablement el més popular dels dibuixants de superherois que quedaven amb vida -per no dir el més conegut de sempre-, és creador o co-creador d'una bona tongada de personatges llegendaris, la major part dels quals han tingut èxit tant en el paper com en el seu pas al cinema: Hulk, X-Men, Els 4 fantàstics, Iron Man, Els Venjadors, Daredevil o Thor. Però Lee hauria passat igualment a la història del còmic només amb la seva principal creació: el personatge de Spiderman.A més, Lee va ser part decisiva el 1961 de la creació de Marvel Comics, una editorial nascuda per fer front a l'aleshores omnipresent DC Comics, i que amb els anys ha esdevingut un gegant no només del novè art, sinó també del cinema

