Un membre d'Els Amics de les Arts abandona el grup

Eduard Costa, un dels quatre integrants d’Els Amics de les Arts, deixarà el grup quan finalitzi la gira de presentació del seu últim disc, Un estrany poder. Segons ha anunciat el conjunt aquest dimarts a través d’Instagram, Costa abandona el conjunt per començar "una nova aventura musical a la qual dedicarà tots els seus esforços i il·lusions".L’adéu de Costa arriba tretze anys després de la fundació del grup, amb cinc discos publicats i mig miler de concerts a l’esquena. “Et desitgem molta sort, Eduard. Gràcies per tots els bons moments i que no pari la música!”, li dediquen els seus companys en un missatge a Instagram, amb una foto de tots quatre abraçats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)