El PP presenta una proposició de llei per castigar mestres i metges que portin el llaç groc

llaç groc Per myself el 13 de novembre de 2018 a les 10:57

A quin preu deu estar l'hora treballada d'un polític ? Per les xifres que coneixem , no acostumen a ser barates , i es dediquen a aquest es bestieses ? Els polítics ,peperos , hauriau de fer de polítics , de pallassos ja n'hi ha , i molt bons que són .

simbols

Per fran bcn el 13 de novembre de 2018 a les 09:33 2 0

Per la mateixa raó si un company de feina porta un pin de la bandera espanyola, per a mi aquest home ja no es neutral davant el ciutadà i llavors també se li pot prohibit portar-la??... Posaran un comissari polític?? ja no en saben mes....cada dia fan emergir nous indepes mira que en son de rucs...