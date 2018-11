Finalitza amb èxit el simulacre d'accident d'un camió de mercaderies perilloses a l'AP-7

La companyia Autopistas del grup Abertis ha finalitzat amb èxit el simulacre d'accident d'un camió que transportava mercaderies perilloses a l'AP-7. L'exercici ha tingut lloc a l'altura de la localitat de Sant Jaume dels Domenys , ha començat a les 12 del migdia i ha consistit en l'activació del Pla d'Autoprotecció (PAU) d'Autopistas després de la simulació de la bolcada d'un camió cisterna que transportava mercaderies perilloses.Després de la simulació de l'accident, que a més ha presentat una situació de risc per vessament de la càrrega, s'ha procedir a aplicar el protocol de desviaments de trànsit establert per als talls de calçada en ambdós sentits. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) , que també hi ha participat, ha activat el Pla Especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses, el Transcat Aquest simulacre ha durat fins les dues del migdia, i en aquest temps ha quedat demostrat "el bon funcionament del Pla d'Autoprotecció que regeix el protocol d'actuació d'Autopistas en cas d'accident", així com els protocols establerts conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, que també han format part de l'acció, segons ha informat la companyia.Amb aquest exercici, en el qual hi ha participat també Areas i la companyia Nedgia , Autopistas pretén avaluar els actuals procediments d'emergències, així com verificar i entrenar la correcta coordinació de tots els agents que intervenen en un accident d'aquestes característiques i garantir la màxima seguretat viària del trànsit que circula per l'autopista. Es tracta d'actuacions "imprescindibles per millorar l'actuació davant possibles circumstàncies futures", explica la companyia.La xarxa d'Autopistas està concebuda i construïda com a vies d'alta capacitat i altes prestacions "altament segures", com explica la companyia. Compten amb la tecnologia "més avançada tant per a la detecció automàtica d'incidències, com per a la posada en marxa immediata i coordinada dels protocols d'actuació en cas d'emergència", afirma Autopistas.Les dades de l'empresa apunten que el risc de tenir un accident a l'autopista es quatre vegades menor que en una carretera convencional. És a dir, davant certs errors vinculats amb el factor humà, les autopistes disposen dels mitjans i recursos per a minimitzar els riscos d'aquestes equivocacions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)