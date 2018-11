L'Institut Català de les Dones engega una campanya contra les violències sexuals

Una bandera lila feminista en una concentració a la plaça Sant Jaume (Barcelona). Foto: Martí Urgell

L' Institut Català de les Dones (ICD) engega a partir d'aquest dilluns i fins a finals de mes la campanya de sensibilització "Les dones tenim dret a viure lliures de violències sexuals #LliuresISensePor" per reivindicar el dret a la llibertat sexual i seguretat de les dones en l'àmbit públic i privat.Aquesta campanya té lloc amb motiu de la commemoració, el proper 25 de novembre, del Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. El 21 de novembre hi haurà un acte en memòria de les dones assassinades a la seu de l'ICD i el 23 la Jornada tècnica "Eines per desmuntar la Justícia Patriarcal".L'ICD ha organitzat set actes institucionals al voltant del 25 de novembre on es llegirà un manifest redactat per la periodista Ariadna Oltra. El missatge, que es difondrà en diversos mitjans de comunicació, es representa gràficament amb la frase "Les dones tenim dret a viure lliures" en una pissarra, on una ma esborra simbòlicament les paraules "violències sexuals".Aquests materials, realitzats amb la col·laboració de l'entitat experta Creación Positiva, volen ajudar a identificar les violències sexuals, i apoderar les dones que viuen aquestes situacions.Aquest any el Manifest unitari del Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones se centra en la visibilització, sensibilització i lluita contra les violències sexuals. Ha estat redactat per la periodista Ariadna Oltra i consensuat per la Generalitat de Catalunya, les diputacions i les entitats municipalistes. El text es llegirà en els actes institucionals que s'organitzen a tot el territori al voltant del dia 25 de novembre.Aquests actes seran el 23 de novembre a les 12 hores al Centre de Visitants del Pallars Jussà de Tremp i a la plaça Major de Manresa, i a les 19 hores al Saló de Plens de l'Ajuntament de Girona. El 25 de novembre a les 10.30 hores serà el torn de la plaça de Sant Jaume de Barcelona i a les 12 hores a la plaça dels Fanalets de Sant Jaume de Lleida. El 27 de novembre a les 12 hores es farà l'acte al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa i el 30 de novembre a les 10 hores al Palau Bofarull de Reus.L'ICD també ha organitzat un acte en memòria de les dones assassinades per violència masclista el 21 de novembre a les 10 hores. La presidenta de l'entitat, Núria Balada, llegirà a la seu de l'ICD el manifest i inaugurarà l'exposició itinerant "Ombra a la Llum", de la fundació Setba . El divendres 23 de novembre hi haurà la jornada tècnica '"Eines per desmuntar la Justícia Patriarcal".

