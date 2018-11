VÍDEOS La colossal esbroncada de la direcció d'«OT» que ha ensorrat els concursants

“cuando venga no le dirijáis la palabra” A ADRIÁ QUE ES UN TRABAJADOR QUE CUMPLE CON LAS ÓRDENES, que encima el también estará jodido por tener que ir a esas horas a abrirles porque el tendrá su vida y querrá estar en su casa también, y encima se RÍEN. pic.twitter.com/vIDrsTewez — Cris 🦉 (@fieldsweet) 11 de novembre de 2018

"Esto que habéis leído es nada comparado con lo que hay". Noemí Galera enfrenta a los concursantes a los tuits de la audiencia en la mayor bronca de la edición. Julia, primera en responder a la directora de la Academia, alude a la presión del concurso #OTDirecto12NOV rtve,es/ot pic.twitter.com/7WLaj7Zur8 — TVE (@tve_tve) 12 de novembre de 2018

Julia dando excusas de niña de 12 años y quejándose q trabajan de lunes a domingo sin vacaciones en 2 meses q están allí! Pero adónde se creían q iban?? No vieron el resto de ediciones de OT?? Y lo del papel q se cayó y los libros también..vamos excusa de niños malcriados! — Loli Deskua (@deskua) 12 de novembre de 2018

Desde que empezó este OT ni me han parecido ninguno auténticos como persona, todo el rato pendiente de las cámaras...

Pero esq cantando no han sido ninguno capaz de transmitir cantando.

Dejé de verlo

Solo alguna gala , pero esq paso.. — Mamen ,, de Amaia (@Mamen69578703) 12 de novembre de 2018

🎤La bronca de hoy, de Noemí Galera demuestra que los concursantes de este año son todos unos niñatos sin oficio ni beneficio, faltando el respecto a todos los fans de @OT_Oficial #OTDirecto12NOV — Toni Ferragut (@ToniFerragutM) 12 de noviembre de 2018

L'esbroncada de la directora d'OT, Noemí Galera, als concursants aquest dilluns, ha sigut dels temes més comentats (i esperats) pel públic. Frases com "el que no vulgui estar aquí, ja sap on té la porta", o "estic molt enfadada", "aquí no hem vingut a educar-vos, se suposa que ja veniu de casa amb això", o "la meva confiança en vosaltres se n'ha anat a la merda" són algunes de les expressions que ha fet servir Galera amb els 10 concursants.Tot és conseqüència del que va passar aquest diumenge, quan la direcció del programa va decidir que els nois no podrien entrar a les seves habitacions (únic lloc on no hi ha càmeres ni micròfons) fins a dos quarts d'onze de la nit, com a càstig pel que havien fet el dissabte: tirar paper higiènic per les finestres i saltant-se les normes.Tot podria haver acabat aquí, però els concursants s'hi van oposar. Així mateix, van decidir posar-se tots junts asseguts al terra davant de les habitacions a les deu del vespre amb la intenció de "no generar continguts televisius" ni assajar. No canviarien d'opinió fins que no els obrissin les portes. Finalment, un treballador del programa va anar-los a obrir la porta, entre rialles i mirades dels joves.Després d'aquest episodi, aquest dilluns Galera ha fet llegir en veu alta als concursants alguns dels comentaris a Twitter que havien fet els usuaris després de l'incident. Una de les esbroncades més dures que ha vist mai el programa i que ha acabat amb alguns concursants plorant i la xarxa bullint.

