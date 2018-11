Horrorland es quedarà a Cercs fins al 2022 com a mínim

El parc de terror Horrorland continuarà a Cercs fins al 2022 com a mínim. Els impulsors de la iniciativa, Insomnia Corporation i Horror Box, han signat un contracte de lloguer de les naus del centre d'empreses de Cercs amb l'Agència de Desenvolupament del Berguedà pels propers quatre anys, segons ha confirmat el berguedà Climent Vila, un dels promotors, aPerò què significa aquest nou pas pel fenomen Horrorland? Després de l'èxit de la primera edició de Halloween del parc, aquesta serà una de les cites que de ben segur estaran marcades amb vermell al calendari del parc, però podria haver-hi més obertures durant l'any. D'entrada, els seus responsables no n'han desvetllat gaires detalls, però es treballarà perquè sigui així. Enguany, Horrorland obre també els dies 28, 29 i 30 de desembre en una edició especial de Nadal, tal com van anunciar els promotors fa unes setmanes. Els visitants podran portar la carta de desitjos a un Pare Noel sanguinari, fer-se fotografies amb elfs malignes o enfrontar-se als follets més perillosos. A hores d'ara, ja s'han esgotat els passis ràpids que permeten entrar als passatges del terror sense fer cua.La mascota d'Horrorland, Mortimer, i els directors de la iniciativa van rebre aquest diumenge, a més, el distintiu que els acredita com a "Millor Novetat en Parcs d'Espanya" de 2018, un reconeixement que els ha atorgat PacComunity, la web número 1 de parcs dedicada a propostes temàtiques a tot l'Estat . L'organització del premi ha valorat "l'aposta revolucionària" i l'oferta de "terror autèntic" que es presenta en un format pioner a l'estat espanyol. El jurat també ha subratllat que Horrorland és una proposta "ben treballada" i que funciona com a "potenciador turístic" del seu entorn.La primera edició de Halloween d'Horrorland tancarà portes aquest proper cap de setmana després que hagin passat pel parc 22.500 persones. Horrorland ocupa dues naus industrials de 750 metres quadrats, quatre de 400 metres quadrats i una de 200 metres. En total, set naus industrials i més de 3.000 metres quadrats.

