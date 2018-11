La plataforma Sobiranistes d'Alamany i Nuet activa una agenda pròpia i es reuneix amb Òmnium

Els sobiranistes crítics dels comuns posen en marxa la seva pròpia agenda al marge de Catalunya en Comú. Tres setmanes després de la presentació de la plataforma Sobiranistes , impulsada pels diputats Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet, l'exportaveu dels comuns al Parlament i l'excoordinador del grup, Marc Grau, s'han reunit aquesta tarda amb el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, i el secretari de la junta de l'entitat, Jordi Bosch."Hem compartit la necessitat de treballar plegats en les aliances en defensa de les llibertats democràtiques", ha assegurat Alamany després de la reunió. La trobada ha servit per compartir quina és la diagnosi que fan els dos actors de la situació política actual amb l'objectiu de consolidar una "estreta col·laboració". La primera col·laboració, asseguren, serà la implicació en la plataforma "Som el 80%", la presentació de la qual va ser celebrada pels comuns sobiranistes crítics i va comptar amb la participació de l'exlíder del partit, Xavier Domènech.Alamany ha insistit en el compromís per defensar "sense cap subterfugi" que el futur de Catalunya l'han de decidir els catalans a través d'un referèndum, així com la llibertat "immediata" dels presos i exiliats i la seva "lliure absolució". De fet, una de les crítiques que fa la plataforma a la direcció de Catalunya en Comú és que hagi "deixat de ser desacomplexadament sobiranista". La cúpula de Colau, però, segueix insistint que la formació no ha canviat els seus valors fundacionals ni la seva condició de partit sobiranista.En una entrevista a NacióDigital just el dia després de plegar com a portaveu parlamentària de Catalunya en Comú Podem , Alamany ja va explicar que l'objectiu de Sobiranistes seria impulsar una activitat de portes enfora del partit per aconseguir "reconnectar" amb els ciutadans. La reunió amb Òmnium és la primera que fa la plataforma, que preveu reunir-se en les pròximes setmanes amb altres actors socials, culturals i polítics del país.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)