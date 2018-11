Miquel Roca reclama «un nou projecte compartit per a Barcelona»

La Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País (SEBAP), que presideix Miquel Roca, ha reclamat aquest dilluns "un nou projecte compartit per a Barcelona". L'entitat ha presentat el seu informe anual, quan falten pocs mesos perquè s'entri en la campanya de les eleccions municipals. La internacionalització de la ciutat, ha assenyalat Roca, fa imperativa la renovació d'aquest pacte, que dona títol a l'informe: "Pacte per un nou projecte de Barcelona".Miquel Roca ha considerat que les dificultats que pot tenir un gran consens de país no s'haurien de reproduir a la ciutat. Barcelona ha pagat un cost pels desacords i necessita "un nou pacte compartit", ha assenyalat Roca, qui ha volgut subratllar que la SEBAP es pronuncia ara, quan encara falten mesos per les properes eleccions municipals. El president de la SEBAP ha estat acompanyat de Jaume Giró, vicepresident segon i director general de la Fundació Bancària la Caixa, i altres membres de la junta, com Carles Duarte i l'exministre Joan Majó.L'entitat esmenta alguns dels reptes que planteja la realitat urbana: l'envelliment de la població; un mercat de treball que continua castigant els joves; una imprescindible bona gestió del turisme; els problemes d'habitatge, amb un mercat immobiliari que afronta un període d'encariment de les condicions d'accessibilitat a un habitatge en propietat; la limitació de les partides de pressupost municipals dedicades a la recerca (1,9 milions d'euros, que és el 0,01% del total pressupostari); una avaluació rigorosa que identifiqui les activitats culturals que poden afavorir el benestar; l'impuls de les competències de la ciutat, que impliquen, segons la SEBAP, dotar de més contingut polític de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).Roca ha rebutjat concretar en la lletra petita aquest reclam de nou consens. "La SEBAP va reclamar el segle XIX derruir les muralles. Però les societats van aixecant noves muralles i cal enderrocar-les", ha afegit. Roca ha apel·lat a la necessitat de renovar un nou pacte en una ciutat que ha viscut ja l'alternança en el govern municipal, cosa que és positiva, ja que totes les forces majoritàries coneixen les dificultats de la gestió de Barcelona.

