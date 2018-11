Milers de visitants omplen els carrers d'Olot en un consolidat Lluèrnia

L'alcalde d'Olot ha fet la valoració del Lluèrnia, aquest dilluns Foto: Ajuntament d'Olot

Les instal·lacions del Lluèrnia 2018 han sorprès als visitants. Foto: Martí Albesa



El Lluèrnia ha presentat muntatges espectaculars. Foto: Martí Albesa

Milers de persones van omplir dissabte els carrers d'Olot, en el marc del Lluèrnia , el festival del foc i de la llum. El certamen es va celebrar des de la posta del sol fins a mitjanit.L’organització fa un balanç molt positiu tant de la qualitat artística de les propostes com de la xifra de visitants. D'aquests, 949 van utilitzar el bus llançadora que connectava l’aparcament de l’antiga estació amb el centre d’Olot.El director gerent del Lluèrnia, Pep Fargas, en una roda de premsa que s'ha celebrat aquest matí, es mostra “satisfet tant a nivell artístic com pel que fa a la gestió del públic”. Fargas posa en relleu que en cap moment es va tenir la sensació d’ofec causada per les aglomeracions i agraeix l’actitud cívica del públic, que va respectar totes les instal·lacions.L’alcalde d’Olot, Josep Maria Corominas, destaca que el Lluèrnia “s’ha consolidat com una de les activitats importants de la ciutat i també del país”. En la mateixa línia, el regidor de Cultura, Pep Berga, assegura que “els olotins hem après a gaudir del Lluèrnia”, ja que els ciutadans van fer cas de les recomanacions de desplaçar-se a peu per la ciutat i evitar així els embussos de cotxes.També els bars i restaurants van preparar-se pel gran nombre de persones que voltaven per Olot i van fer dos i tres torns per poder servir el sopar al públic del festival. De fet, l’ocupació hotelera d’Olot durant aquest cap de setmana va fregar el 100% als diferents allotjaments.Després de la suspensió del festival l’any passat per la coincidència amb la gran manifestació per reclamar la llibertat dels presos polítics, enguany la pràctica totalitat de les propostes van ser les que estaven previstes per a la passada edició. Així, tots els autors van acceptar la proposta de guardar el seu projecte fins aquest any i només les instal·lacions que presentaven els alumnes de diverses escoles participants eren una novetat en la present edició.El Lluèrnia va presentar més de 50 instal·lacions i l’espectacle final Big Dancers a càrrec de la companyia El Carromato de Cadis. Podem destacar, com sempre, l’Hort de la Llum, que aquest any estrenava ubicació a la Plaça de la Rodes, sota el títol O. L’Hortolà d’aquest any era l’estudi d’arquitectura Bosch- Capdeferro, un prestigiós estudi que el 2010 va rebre la Menció Especial Arquitecte Emergent del Premi Europeu d’Arquitectura Contemporània - Mies van der Rohe Award.Més propostes: una altra instal·lació de gran format -...the silence after, de Tom Carr – al passeig basàltic, i al carrer Terrassa, Entreintermitències, gestionada pels voluntaris que va ser una autèntica sorpresa de caràcter urbanita, amb contrast amb la instal·lació anterior. A la plaça de Braus, la Sfera, una instal·lació de Xevi Bayona i Alex Posada amb 317 bombetes creant una semi esfera de cinc metres de diàmetre i més de mil miralls que permetien generar als espectadors la percepció visual de tota una esfera amb perfecte sincronització entre la música i cadascuna de les seves bombetes.

Podeu consultar tot el programa clicant aquí

Un muntatge del Lluernia 2018. Foto: Martí Albesa

