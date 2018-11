Mas, Ortega, Homs i Rigau recorreran «l'aberració jurídica» del Tribunal de Comptes sobre el 9-N

L'expresident de la Generalitat Artur Mas i els exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau asseguren que "no accepten" en cap cas la sentència del Tribunal de Comptes que els condemna juntament amb sis acusats més a tornar gairebé 5 milions d'euros per haver organitzat el 9-N, la consulta participativa del 2014.En un comunicat conjunt, els quatre denuncien que la decisió del Tribunal de Comptes és una "aberració jurídica" que vulnera la pròpia jurisprudència del tribunal i ho veuen com un "escarment" i un "avís per a navegants". Davant d'aquesta situació, anuncien que presentaran un recurs a la sala d'apel·lacions del mateix Tribunal de Comptes.Mas, Ortega, Homs i Rigau defensen que de cap manera s'ha produït cap despesa irregular que comporti una responsabilitat comptable que justifiqui la pena imposada. I recorden que des del primer moment, el govern de la Generalitat va deixar clar que no se sent perjudicada econòmicament i que les despeses del 9-N van ser legals. En aquest sentit, afegeixen que durant el judici penal, el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va desestimar el delicte de malversació.Consideren també que la decisió del Tribunal de Comptes està "molt lluny de la imparcialitat" i que pretén ser un "escarment" contra els que van organitzar el 9-N i alhora un "avís per a navegants".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)