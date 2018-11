​Detingut un jove per presumptes tocaments a menors a Altafulla

La Policia Local d'Altafulla (el Tarragonès) ha detingut un jove com a presumpte autor d'un delicte d'abusos sexuals. L'arrest es va fer diumenge a la matinada després que tres menors el denunciessin per uns tocaments durant un acte de la festa major. El cos policial va avisar els Mossos d'Esquadra perquè es fessin càrrec del detingut.Aquest dilluns el noi ha passat a disposició del jutjat d'instrucció número 5 del Vendrell, que l'ha deixat en llibertat. Segons fonts judicials, l'individu no reconeix els fets. Aquest dimarts està previst que declarin les denunciants i un testimoni.

