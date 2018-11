Un incendi obliga a desallotjar 150 persones del CAP Bages a Manresa

Un foc a la cinquena planta del CAP Bages ha obligat a evacuar 150 persones que hi havia a l'edifici. L'incendi, d'origen elèctric, s'ha produït a dos quarts de dotze del migdia i ha estat apagat molt ràpidament.Fins al lloc de l'incident, s'han desplaçat cinc dotacions terrestres dels Bombers. A banda del desallotjament de les 150 persones, l'incendi també ha obligat a confinar cinc persones més que es trobaven a les plantes segona i quarta i que, per problemes de mobilitat, no han estat desallotjades. L'evacuació s'ha fet sense incidències i els afectats han pogut tornar a l'edifici poc després que els Bombers hagin apagat el foc.Es dona el cas que divendres passat es va fer un simulacre d'incendi al mateix CAP Bages per garantir una bona resposta en sinistres d'aquest tipus

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)