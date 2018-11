ERC demana a Iglesias i als comuns que aturin el «xantatge emocional» amb els pressupostos

Marta Vilalta: "totes les persones que han actuat contra l'independentisme tinguin premi i recompensa pels serveis prestats"

"Que no ens facin xantatge emocional i no ens posin d'excusa". Aquesta és la resposta que ha donat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, després que aquest cap de setmana el líder de Podem, Pablo Iglesias, i els comuns hagin demanat als independentistes un sacrifici perquè aprovin els pressupostos de l'Estat malgrat la repressió i l'existència de presos polítics Iglesias, amb un discurs condescendent en què va reconèixer que la petició que feien podria ser "immoral", va instar ERC i PDECat a votar a favor dels comptes per barrar el pas a la dreta de PP, Ciutadans i Vox. Més dura va ser Ada Colau, que va demanar als independentistes que no facin pagar a les classes populars "els plats trencats de la repressió" del PP."És trist que aquells que deien que ho volien canviar tot puguin estar contribuint a la normalització de la repressió", ha replicat Vilalta, que ha insistit que "els drets i les llibertats no estan en venta a canvi d'unes quantes partides pressupostàries". Si volen que ERC entri en la negociació dels pressupostos, ha insistit, el PSOE ha d'acabar amb la repressió iniciada pel PP que ara els socialistes estan "mantenint".Vilalta ha recordat, a més, que algunes de les propostes socials lligades als comptes es poden impulsar igualment sense la tramitació dels pressupostos via reial decret llei o proposició de llei. Si la conseqüència de no aprovar els comptes ha de ser la convocatòria d'eleccions, la portaveu dels republicans ha assegurat que ho assumeixen perquè no tenen "por" a posar la decisió en mans de la ciutadania.Sobre la renovació de la cúpula judicial i la tria de Manuel Marchena com a nou president del Consell General del Poder Judicial i del Suprem, Vilalta ha lamentat que "totes les persones que han actuat contra l'independentisme tinguin premi i recompensa pels serveis prestats". Pel que fa a la condemna de 4,9 milions d'euros imposada pel Tribunal de Comptes a Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs per impulsar el 9-N, la portaveu d'ERC ha insistit que "donar veu al poble no és delicte ni pot ser penat.

