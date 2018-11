Un dels detinguts a Santa Coloma va passar pel sistema de protecció de la Generalitat fa tres anys

La Secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, ha explicat que un dels 15 nois detinguts a Santa Coloma per intent d'agressió sexual i atac amb arma blanca fa tres anys que va passar pel sistema de protecció a menors. Oliva ha afirmat que cap dels detinguts és tutelat en aquest moment, i que encara s'estan fent comprovacions per saber si hi ha dos menors entre els detinguts.Oliva ha criticat una "certa precipitació" de l'actuació de l'Ajuntament de Santa Coloma: "Parlar de tutelats quan no tenim la informació que ho són o menors estrangers quan no sabem si ho són crec que contribueix a estigmatitzar aquest col·lectiu i fa un flac favor a la seva integració social", ha dit. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va emetre un comunicat diumenge , després de les detencions, en què demanava "abordar com un problema de país" la presència de joves i menors no acompanyats que cometen "delictes i faltes".Oliva ha demanat "més responsabilitat" i ha fet una crida a "no estigmatitzar el col·lectiu de joves que han emigrat sols". De fet, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, també ha demanat prudència i "no criminalitzar" els menors perquè "això dona ales a la ultradreta" . Els menors ara han de passar a disposició de la Fiscalia de Menors."Si hi ha menors d'edat en situació de vulnerabilitat, que ens ho comuniquin i avisarem la fiscalia o actuarem des de la direcció general", ha demanat Oliva, en referència a l'Ajuntament de Santa Coloma. En cas que es confirmi "que són menors i que no tenen famílies o persones adultes que se'n puguin fer càrrec", ha exposat que el departament es farà responsable de la seva atenció. "No tenim cap problema ni amb Santa Coloma ni amb la majoria de municipis", ha reblat.En preguntar-li per un "hipotètic repunt de la delinqüència associada" als MENA, Oliva ha dit que s'estan atenent 2.850 joves menors estrangers que han fet un procés migratori, i el percentatge de menors que deriven a justícia juvenil "no arriba ni al dos o tres per cent.Vuit dels 15 detinguts per la policia local han sortit en llibertat aquest dilluns perquè els Mossos consideren que no tenen res a veure amb el cas de la violació. El succés va tenir lloc diumenge a les sis del matí, quan dos joves haurien assetjat una noia dins d'un dels vagons del metro i, un cop a l'ascensor, deu nois més s'hi haurien acostat i li haurien fet tocaments a la víctima. Els nois també van apunyalar la parella de la víctima, ara fora de perill, que va ser avisat per ella.Abans de passar a disposició de la policia catalana, els joves, es van sotmetre als protocols sanitaris, ja que, tal com va informar la SER , tenien sarna i van infectar els vehicles i calabossos on van ser retinguts. L'actuació policial es va produir arran de l'avís del cos de seguretat del Metro i va ser possible gràcies a la col·laboració de la jove que va ser capaç d'identificar els agressors.L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, assegura que el Govern era coneixedor de l'existència del grup de joves –dos d'ells menors– que diumenge va intentar agredir sexualment una noia a l'estació de metro de Can Peixauet. Parlon n'ha parlat després que el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, li hagi retret falta d'informació.Segons ha explicat Parlon, es tracta d'un grup "localitzat" del qual el consistori ja n'havia informat en diferents Juntes de Seguretat. En aquest sentit, ha tornat a reclamar a la Generalitat més recursos per atendre amb contundència la situació "dels menors que estan al nostre territori", evitant així qualificar-los de Menors Estrangers No Acompanyats (MENA).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)