Puigdemont i Bonvehí ja aborden l'encaix de la Crida i el PDECat

El president del PDECat, David Bonvehí, ha assegurat aquest dilluns que durant el cap de setmana es va reunir amb Carles Puigdemont a Waterloo i que una de les qüestions que es van tractar és l'encaix del partit amb la Crida Nacional per la República. Bonvehí ha indicat que hi ha "diferents opcions" sobre la taula -no les ha volgut revelar-, però ha descartat que el PDECat, fundat fa dos anys i quatre mesos, desaparegui."Hem de trobar fórmula. Hi ha gent independentista i independent que no vol formar part del PDECat. Hem de veure com sumem amb la Crida, i es pot fer de moltes maneres, les hem d'anar desgranant i analitzant a cada moment. Que ningú es faci moltes il·lusions basades en què el partit i la Crida no tindran els mateixos objectius o no s'assemblaran. Els objectius i la voluntat de suma que té el PDECat i la Crida ha de ser suficients per anar tots en una línia estratègica conjunta", ha destacat Bonvehí.Una de les decisions que caldrà prendre en els propers mesos -a l'espera que el nou moviment de Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra formalitzi, el 19 de gener, la voluntat de constituir-se com a partit- és quina fórmula es farà servir a la ciutat de Barcelona. El paraigua, ha dit Bonvehí, és el de Junts per Catalunya, però s'ha mostrat obert a dues coses: a que la Crida hi participi i a un hipotètic pas al costat de Neus Munté -candidata del PDECat- si s'acorda una candidatura transversal.Aquesta opció ja l'està treballant la mateixa Munté al costat de Ferran Mascarell, Quim Forn i Jordi Sànchez, aquests dos últims empresonats a Lledoners. Bonvehí ha indicat que el partit està "disposat" a renunciar a la seva candidata sempre i quan qui se situï al capdavant del projecte "eixampli" les costures de la formulació electoral actual.El dirigent nacionalista ha encoratjat aquest dilluns Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs a recórrer davant totes les distàncies -incloses les europees- la condemna del Tribunal de Comptes a pagar 4,9 milions d'euros per les despeses de la jornada de participació del 9-N. "Castiguen per castigar. Animarem a anar fins a les últimes instàncies, també les europees", ha apuntat Bonvehí en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva celebrada aquest dilluns a la seu del partit.La direcció executiva ha servit per donar compte de la reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i tots els diputats i senadors del PDECat. "Va servir per compartir els tres grans elements i consensos que notem que hi ha a Catalunya, i que cada cop més entitats sobiranistes els recullen, com és el cas del manifest d'Òmnium Cultural sobre el 80%", ha apuntat. Els tres elements es basen en el rebuig a la monarquia espanyola, la denúncia de la repressió "per posar les urnes el 9-N i l'1-O", i com portar iniciatives polítiques al Congrés i al Senat sobre el dret a l'autodeterminació.El primer punt ja s'ha traslladat al Congrés: una proposició no de llei que emula la del Parlament de Catalunya sobre l'abolició de la monarquia. Pel que fa a la repressió, Bonvehí ha indicat que arriba des de "diferents estaments", també "des de la justícia". En aquest punt s'ha referit a la decisió del Tribunal de Comptes, la resolució del qual contra Mas, Ortega i Rigau, és "política"."Denunciarem el sistema de funcionament de la justícia espanyola, que és de tot menys justícia, i que està vinculat a una manera de fer", ha indicat. "Castiguen per castigar. Animarem a anar fins a les últimes instàncies, també les europees", ha recalcat el president del PDECat.Segons ell, els ordinadors adquirits pel 9-N "encara es fan servir a hores d'ara", i per tant no han estat destinats a "fins personals". "Ratlla el rídícul. Que es porti fins a les últimes conseqüències", ha asseverat Bonvehí, també molt crític amb la decisió de situar Manuel Marchena com a nou president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial. "Veiem clarament com se l'ha potenciat i promocionat, i no tenim gaire esperances que al Suprem millori la solució contra els encausats", ha indicat sobre el relleu de Marchena com a president de la sala que jutjarà l'1-O."Volem que els nostres presos defensin la seva innocència i l'absolució davant dels jutjats, i cada cop estem més convençuts que la justícia, si no és a Espanya serà a Europa, ens donarà la raó", ha apuntat el president del PDECat. En aquest punt, ha volgut enviar de nou un missatge a Pedro Sánchez per la voluntat de celebrar un segon referèndum al Regne Unit sobre el Brexit i voler aturar qualsevol votació a Catalunya. "Seguim animant el PSOE a canviar les tesis per permetre un referèndum sobre la independència", ha assenyalat el dirigent independentista."No donarem suport a Sánchez. El que sí que farem és que, en temes sectorials, si són bons per a la ciutadania de Catalunya, els analitzarem i, si convé, votarem coses concretes de lleis", ha apuntat el president del PDECat. La negativa als comptes, en tot cas, està "madurada" i no hi ha elements per canviar-la.

