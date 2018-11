La cooperació i el medi ambient, protagonistes del congrés de «smart cities»

Barcelona acull des d'aquest dimarts fins dijous la vuitena edició de l' Smart City Expo World Congress , la principal trobada mundial d'smart cities. O el que és el mateix, ciutats intel·ligents dotades de tecnologies pròpies de la societat de la informació i la comunicació.Segons les xifres presentades pels organitzadors, enguany el congrés espera rebre 20.000 visitants, tindrà 700 expositors, hi participaran representants de 700 ciutats i hi parlaran més de 400 conferenciants. Els cinc eixos principals de debat seran la transformació digital, el medi ambient, la mobilitat, la participació ciutadana i la cooperació. "Aquesta edició és una prova més de l’enorme dinamisme de la ciutat que es consolida com un gran hub tecnològic i innovador del sud d’Europa”, va assegurar el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, en la presentació del congrés divendres.



Pisarello va posar l'accent en el desafiament que suposa la "revolució tecnològica". "Un dels reptes que tenim com a ciutat és identificar quines són les solucions tecnològiques que són útils per millorar la qualitat de vida de les ciutats, de les persones", va assegurar.



Una prèvia engrescadora



Abans del tret de sortida al congrés, del 5 a l'11 de novembre Barcelona ha celebrat la primera edició de l'Smart City Week. L'Ajuntament plantejava la iniciativa com una prèvia al congrés mundial i com una manera d'apropar als veïns el concepte de ciutat intel·ligent.



Amb el lema "Re-Pensar la Ciutat" el consistori i 20 entitats públiques i privades han organitzat 50 activitats repartides entre els deu districtes centrades en l'efecte de la tecnologia en la vida quotidiana dels barcelonins. Per exemple, pel que fa al volum d'informació al qual es pot accedir a través dels dispositius mòbils, a les possibilitats que ofereix la tecnologia al petit comerç o a la manera com la innovació tecnològica pot influir en les polítiques públiques de salut.



En marxa el Share Barcelona



En paral·lel a l'Smart City Expo World Congress, la ciutat també acull aquests dies el Share Barcelona, una trobada mundial sobre economia col·laborativa i de plataforma que es vincula amb l'eix de cooperació programat en el marc del congrés de ciutats intel·ligents.

Els dos certàmens abordaran els reptes que suposen per a ciutats com Barcelona la irrupció d'una economia que es planteja associativa però que serveix de paraigua a negocis com Airbnb o Uber.



A banda del Share Barcelona, mentre duri l'Smart City World Congress la ciutat també acollirà quatre congressos més: l'Smart Mobility Congress, l'Iwater, el Circular Economy European Summit i el Digital Future Society. Barcelona serà, aquesta setmana, la capital mundial de les ciutats intel·ligents.

