ERC torpedinarà l'exhumació de Franco si el govern espanyol no anul·la les sentències del franquisme

ERC demana al govern espanyol que compleixi amb la seva paraula i anul·li totes les sentències dels tribunals franquistes. El portaveu dels republicans al Congrés, Joan Tardà, ha explicat que va arribar a un acord amb la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, segons el qual els republicans donarien suport al reial decret que permetrà l'exhumació de les restes de Franco si hi havia el compromís d'anul·lar les sentències del franquisme. "Tirarem enrere el reial decret de l'exhumació de Franco si no anul·len les sentències dels tribunals franquistes", ha advertit Tardà ara que s'acosta la reforma legal.



El dirigent republicà ha recordat que l'any 2007 el seu partit va ser l'únic en votar en contra de la llei de memòria històrica que va fer el govern de Zapatero precisament perquè no contemplava la supressió de les sentències i perquè María Teresa Fernández de la Vega va "mentir" sobre aquesta qüestió.

ERC ha presentat una esmena a la reforma de llei de memòria històrica que impulsa el govern espanyol en què demana que es declarin "il·legals" tots els tribunals de guerra que van actuar des de 1936 a 1978 a Espanya i, per tant, les sentències que van emetre. La proposta inclou que, en el termini màxim d'un any, el BOE publiqui els noms de les desenes de milers de persones que van patir aquests judicis i les condemnes que se'ls va imposar. Tardà ha recordat que el Parlament ja va anul·lar les sentències dels consells de guerra que es van fer a Catalunya i que l'estat espanyol encara té pendent aquesta assignatura.El portaveu d'ERC al Congrés ha precisat que només tenen pactada l'anu·lació de les sentències amb el govern espanyol, però que seguiran reivindicant la manca de reconeixement de les responsabilitats en deportació de republicans a camps d'extermini nazis o el genocidi lingüístic que es va produir, així com tots els deutes de l'estat espanyol amb les víctimes.El president de l'Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, Pere Fortuny; Pilar Rebaque, membre de la Comissió de la Dignitat; i el dirigent de la sectorial de memòria històrica d'ERC Antoni Bou han demanat al govern espanyol el compliment de la seva paraula. Fortuny ha recordat que porten batallant des de 1976 perquè s'anul·lin les sentències.

