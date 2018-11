Sanchis admet que no va quedar «content» de l'entrevista a Arrimadas

Inés Arrimadas treu el tema de TV3 i en surt tan escaldada que acaba criticant que parlin de TV3. pic.twitter.com/vSNyoBR7qL — Miquel Strubell fill 🎗 (@miquelstrubell) 12 de noviembre de 2018

"No és una bona entrevista i no vaig quedar content". Així de contundent s'ha mostrat aquest dilluns el director de TV3, Vicent Sanchis, l'endemà d'haver entrevistat en directe la cap de l'oposició Inés Arrimadas. Una entrevista tensa, amb un quart d'hora final en què Sanchis i la líder de Cs a Catalunya es van enfrontar directament, després que Arrimadas acusés TV3 de "dir moltes mentides". I que va fracassar en audiències , amb només un 6,7% de share, tot i emetre's en un horari especialment agraït, el prime time de diumenge."No vaig anar a dormir especialment, content. No em vaig quedar especialment content", ha reconegut avui Sanchis, entrevistat per Jordi Basté al programa El Món a RAC1 . El director de TV3 ha definit l'entrevista com a "difícil". "Sabia que seria una prova difícil", ha dit Sanchis, que ha defensat la conveniència d'haver entrevistat Arrimadas perquè "des de la televisió pública s'ha de fer una entrevista institucional, més o menys una vegada a l'any", al president del Govern i el cap de l'oposició.L'entrevista va venir precedida, des de dies abans, d'una campanya espontània a les xarxes socials per boicotejar-la i fer baixar els registres d'audiència. Cosa que ha lamentat Sanchis: "Sempre que ve algun dirigent del PP o de Cs hi ha una campanya perquè no es miri l'entrevista. A mi, no m'agrada. S'han d'escoltar totes les opinions. És importantíssim fer-ho. El que digui la senyora Arrimadas o el senyor Casado incideix en la vida dels ciutadans".Sanchis també ha confessat que ja anava a l'entrevista amb poques esperances d'èxit. "Tenia la consciència i la certesa que allò no podia anar bé al 100% de cap manera", ha dit. "Ja sabia on anava", ha afegit.

