El PDECat encoratja Mas, Ortega, Homs i Rigau a recórrer a Europa la condemna pel 9-N

El president del PDECat, David Bonvehí, ha encoratjat aquest dilluns Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs a recórrer davant totes les distàncies -incloses les europees- la condemna del Tribunal de Comptes a pagar 4,9 milions d'euros per les despeses de la jornada de participació del 9-N. "Castiguen per castigar. Animarem a anar fins a les últimes instàncies, també les europees", ha apuntat Bonvehí en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva celebrada aquest dilluns a la seu del partit.La direcció executiva ha servit per donar compte de la reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i tots els diputats i senadors del PDECat. "Va servir per compartir els tres grans elements i consensos que notem que hi ha a Catalunya, i que cada cop més entitats sobiranistes els recullen, com és el cas del manifest d'Òmnium Cultural sobre el 80%", ha apuntat. Els tres elements es basen en el rebuig a la monarquia espanyola, la denúncia de la repressió "per posar les urnes el 9-N i l'1-O", i com portar iniciatives polítiques al Congrés i al Senat sobre el dret a l'autodeterminació.El primer punt ja s'ha traslladat al Congrés: una proposició no de llei que emula la del Parlament de Catalunya sobre l'abolició de la monarquia. Pel que fa a la repressió, Bonvehí ha indicat que arriba des de "diferents estaments", també "des de la justícia". En aquest punt s'ha referit a la decisió del Tribunal de Comptes, la resolució del qual contra Mas, Ortega i Rigau, és "política". "Denunciarem el sistema de funcionament de la justícia espanyola, que és de tot menys justícia, i que està vinculat a una manera de fer", ha indicat. "Castiguen per castigar. Animarem a anar fins a les últimes instàncies, també les europees", ha recalcat el president del PDECat.Segons ell, els ordinadors adquirits pel 9-N "encara es fan servir a hores d'ara", i per tant no han estat destinats a "fins personals". "Ratlla el rídícul. Que es porti fins a les últimes conseqüències", ha asseverat Bonvehí, també molt crític amb la decisió de situar Manuel Marchena com a nou president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial. "Veiem clarament com se l'ha potenciat i promocionat, i no tenim gaire esperances que al Suprem millori la solució contra els encausats", ha indicat sobre el relleu de Marchena com a president de la sala que jutjarà l'1-O."Volem que els nostres presos defensin la seva innocència i l'absolució davant dels jutjats, i cada cop estem més convençuts que la justícia, si no és a Espanya serà a Europa, ens donarà la raó", ha apuntat el president del PDECat. En aquest punt, ha volgut enviar de nou un missatge a Pedro Sánchez per la voluntat de celebrar un segon referèndum al Regne Unit sobre el Brexit i voler aturar qualsevol votació a Catalunya. "Seguim animant el PSOE a canviar les tesis per permetre un referèndum sobre la independència", ha assenyalat el dirigent independentista.

