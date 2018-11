CCOO i UGT convoquen una vaga de funcionaris el 12 de desembre

"Convoquem mobilitzacions contundents i una vaga del sector públic el 12 de desembre.



Una vaga de totes les persones afectades per les retallades i per les pagues extres que ens han robat" Joan Maria Sentís del àrea pública de CCOO. pic.twitter.com/YEatGfmfS5 — CCOO de Catalunya (@ccoocatalunya) 12 de novembre de 2018

RDP conjunta: Convoquem vaga general al sector públic de la Generalitat el 12 de desembre per incompliment del retorn de les pagues extres 2013 i 2014. És un insult als treballadors i treballadores que es vulguin retornar les pagues en 8 anys! pic.twitter.com/I8zKCLeC1q — UGT de Catalunya (@ugtcatalunya) 12 de novembre de 2018

CCOO i UGT han convocat una vaga de funcionaris per al 12 de desembre. Ho han anunciat en una roda de premsa conjunta i ho fan per l'incompliment en el retorn de les pagues extres del 2013 i el 2014. Es tracta, segons Joan Maria Sentís, de l'àrea pública de CCOO, d'una "vaga de totes les persones afectades per les retallades i les pagues extra robades".Des d'UGT asseguren que hi ha marge pressupostari per complir amb els acords signats i les resolucions del Parlament, i davant la situació actual, constaten que "el Govern de Quim Torra ha optat pel conflicte". En aquest sentit, els sindicats majoritaris han fet una crida a la resta de sindicats que representen els treballadors públics perquè se sumin a aquesta convocatòria.

