Los Ángeles retira una estàtua de Cristòfol Colom: «La seva imatge no s'ha de celebrar enlloc»

La ciutat de Los Ángeles ha retirat aquest cap de setmana una estàtua de Cristòfol Colom com un acte de "justícia restauradora" i emmarcat en una moció aprovada l'any passat que ja ha substituït l'anitc "Dia del Descobriment" pel "Dia dels Pobles Indígenes".



"L'estàtua de Cristòfol Colom reescriu un capítol tacat de la història que dona un fals romanticisme a l'expansió dels imperis europeus i a les explotacions dels recursos naturals i els éssers humans", ha dit l'ex-secretària de Comerç dels EUA, Hilda Solís, autora de la moció.

Retirada una estatua de Cristóbal Colón en Los Ángeles. "Sus actos contribuyeron al mayor genocidio jamás registrado. Su imagen no se tiene que celebrar en ninguna parte", lamenta el concejal Mitch O'Farrell (Vídeo: @MitchOFarrell) https://t.co/aTSeDGgsUo pic.twitter.com/e1OnBvJc4I — EP Internacional (@EPinternacional) 11 de novembre de 2018

El regidor de la ciutat Mitch O'Farrell ha dit que l'eliminació de l'estàtua suposa "un pas natural en els avenços per eliminar la falsa narrativa que Colom va descobrir Amèrica". "Colom va ser responsable d'atrocitats i els seus actes van contribuir al genocidi més gran que s'ha registrat mai", ha dit, i ha recalcat que la seva imatge "no s'ha de celebrar enlloc".La decisió de Los Ángeles contrasta amb la situació a l'estat espanyol, on encara se celebra el Dia de la Hispanitat per recordar el "descobriment d'Amèrica". De fet, aquest darrer 12 d'octubre, el president del PP, Pablo Casado, va ser protagonista d'unes declaracions polèmiques sobre aquesta data.Casado va assegurar que la Hispanitat "és l'etapa més brillant de l'home" i ho va argumentar dient que "mai abans s'havia aconseguit traslladar la cultura, la religió i la història d'una nació a tants llocs a la vegada. No va dir, però, que l'arribada dels colons espanyols al continent americà va derivar també en un extermini de les poblacions locals. "Quin altre país pot dir que un nou món va ser descobert per ells?, es preguntava Casado.La notícia de l'eliminació de l'estàtua de Colom ha revifat una proposta de la CUP de fa dos anys en què els anticapitalistes reclamaven retirar o substituir l'estàtua que hi ha al port de Barcelona, a baix de tot de la Rambla. En concret, els cupaires volien substituir o retirar l'estàtua per "un símbol de la resistència americana contra l'imperialisme, l'opressió i la segregació indígena (i afroamericana). Els grups no hi van donar suport i la proposta no va prosperar.

