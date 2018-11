Michael Bublé tornarà a Barcelona cinc anys després

L’artista canadenc Michael Bublé tornarà a Barcelona el 27 de novembre del 2019 dins de la gira de presentació del seu nou disc Love. El cantant actuarà al Palau Sant Jordi, escenari de la seva última visita a la ciutat, l’any 2014, quan presentava l’àlbum To be loved . L’endemà, 28 de setembre, Bublé actuarà al Wizink Center de Madrid.L’artista va tornar als escenaris el passat mes d’agost després d’un llarg recés -després que un dels seus fills fos diagnosticat de càncer, malaltia que ja ha superat-i l’any vinent torna a girar amb Love, el seu vuitè àlbum, que es publica el 16 de novembre. La gira arrencarà el febrer de 2019 als Estats Units, passarà pel Canadà i culminarà a Europa al novembre, després de visitar una desena de països. Les entrades pels concerts de Barcelona i Madrid es posaran a la venda el proper 23 de novembre , segons informa la promotora Live Nation.Bublé hauria d'haver acudit a Barcelona fa dos anys, al desembre del 2016, per assistir a la gala dels Golden Music Awards, però no va poder fer-ho justament per la malaltia del seu fill , diagnosticada poc abans.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)