Otegi planteja llistes unitàries i transversals amb bascos, catalans i gallecs

El líder d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, s'ha mostrat partidari de crear una llista unitària de cara a les eleccions europees, i considera que es poden construir "aliances des del PNB fins a la CUP". "Té una potencialitat política enorme", ha assegurat Otegi, referint-se a les europees però també al marc "espanyol"."Hem de jugar aquesta partida junts, coordinats i sincronitzats davant d'un Estat que creu que no és la seducció, sinó la força, la que el mantindrà únic", ha dit a Gara . "Quin sentit té que bascos, catalans i gallecs juguem, cadascun, amb les seves sigles? Perquè no tots junts amb un programa de mínims molt simple: defensa del dret a decidir, dels drets socials, llibertat pels presos?", ha afegit.De fet, les aliances entre partits bascos, catalans i gallecs ja són habituals a les europees, en què Espanya és circumscripció única i, per tant, és més complicat pels partits arrelats en un sol territori aconseguir un escó.En els comicis del 2014, el PDECat i el PNB van anar plegats en coalició, sota el nom 'Coalició per Europa', mentre que ERC va anar en solitari i Bildu i el BNG van unir-se amb la marca 'Els Pobles Decideixen'. Otegi explica a l'entrevista que en les seves reunions amb el president a l'exili Carles Puigdemont i el vicepresident empresonat Oriol Junqueras, els ha intentat traslladar que cal "jugar junts" davant de l'estat espanyol.

