Balaguer tanca amb èxit una altra multitudinària Festa Major

El Piromusical del Sant Crist ha posat el punt i final aquest diumenge al programa d’actes de la Festa Major de Balaguer 2018.L’espectacle ha dedicat la primera part a retre tribut a grans figures desaparegudes recentment del panorama musical com són AC/DC, Aretha Franklin, The Cranberries i Montserrat Caballé. La festa ha clos aquest diumenge després d'un llarg cap de setmana d'activitats que han tingut una bona resposta per part de la ciutadania.Els balls dels gegants i els concerts al pavelló de la Inpacsa han estat els actes més concorreguts de la festa, que va començar el passat dissabte 3 de novembre amb el concert de comiat de Jarabe de Palo. Els grups Gossos i Catarres han completat el programa de concerts de la festa, que ha comptat també amb les orquestes Selvatana, Nova de Blanes i Maravella.La festa ha comptat també amb la inauguració de l'exposició "N'hi havia i se'n parlava", dedicada a la bruixeria, i el Concurs Nacional de Sardanes, que s'ha endut in extremis la colla Mare Nostrum.

