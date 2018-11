Els comuns denuncien que Marchena no significa «renovació» de la cúpula judicial

"El Suprem ha perdut la poca credibilitat que li quedava, no és imparcial ni independent". Així valoren els comuns l'actuació del Tribunal Suprem després de setmanes polèmiques per la sentència de l'impost de les hipoteques, però també per la instrucció de la causa de l'1-O. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha lamentat aquest dilluns que el PSOE i el PP hagin escollit el jutge conservador Manuel Marchena com a nou president del Consell General del Poder Judicial i del Suprem. "No és renovació", ha etzibat.Segons els comuns, dos requisits s'haurien d'haver tingut en compte a l'hora d'escollir qui ha de ser el relleu de Carlos Lesmes: que fos una dona i que tingués un segell progressista. "Haguéssim preferit una dona. Tenim l'obligació de feminitzar la justícia i de dotar-la d'un segell bastant més progressista. Marchena no és el perfil que es necessita", ha argumentat Mena.Els comuns asseguren que, més enllà del Suprem, el problema s'estén a la "cúpula judicial" perquè "frena la voluntat de canvi de tot un país sencer" i perquè després és la justícia europea la que ha de "corregir els errors i les deslegitimacions dels tribunals espanyols".Catalunya en Comú és partidària de canviar aquesta cúpula i la seva forma d'elecció i de renovació, una possibilitat que en aquests moments admet que no és viable. "Mentre no es pugui canviar, el que no farem és deixar la renovació en mans del bipartidisme", ha advertit Mena donant a entendre que Podem i els comuns també intentaran influir en la renovació de l'òrgan.Mena ha subratllat la importància que tindrà la taula de partits que el president Quim Torra ha convocat per aquest divendres. "Tornem a tenir una oportunitat per al diàleg", ha insistit el portaveu dels comuns, que ha reivindicat que sigui un "espai transversal" que vagi més enllà d'una reunió "protocol·lària". Els comuns demanen que en aquesta taula s'hi incorporin sindicats i entitats socials.

