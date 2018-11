Black Friday: sis preguntes amb resposta sobre la gran festa del consum que ve dels EUA

El proper 23 de novembre Catalunya -i el món- celebra el Black Friday. Si bé aquesta tradició moderna nord-americana es va començar a estendre al seu país d'origen als anys 80 i 90, a l'estat espanyol no va arribar fins al canvi de segle, aproximadament.Concretament, des de l'any 2012, cada vegada són més els establiments que han anat sumant-se a aquesta jornada de descomptes, que sempre cau el divendres posterior al dijous d'acció de gràcies (en anglès, Thanksgiving day, dia que, segons la tradició, serveix per donar gràcies a Déu per la collita de la temporada). Però, en què consisteix el Black Friday i per què se celebra com se celebra?Encara que avui es relacioni amb el dia de més consum dels Estats Units, el concepte tenia un significat molt diferent fa uns anys. La primera vegada que es va utilitzar va ser el 24 de setembre del 1860, quan Jay Gould i James Fisk van intentar fer-se amb el mercat de l'or a la Borsa de Nova York i això va comportar greus pèrdues per part del govern. Però l'any 1961 es recupera el terme "Black Friday" a Filadèlfia (Pennsilvània, EUA).Hem de remuntar-nos a aquesta data per trobar el primer ús del terme Black Friday, definit així pels grans problemes que tenia la policia de la ciutat per controlar el trànsit i l'agitació i rebombori a les botigues els dos dies després del Thanksgiving Day. La policia els anomenava divendres negre i dissabte negre per aquest motiu.El color negre se'l va acabar quedant el divendres, dia que obre oficialment la temporada de compres nadalenques al centre de la ciutat i, en general, acumula embussos de trànsit massius i voreres massificades. Entre d'altres coses, perquè les botigues amplien els seus horaris. Tot i així també hi ha una versió que diu que el nom prové del fet que les botigues passaven de números vermells a negres aquell divendres.Força després. No va ser fins el 1975 que el concepte de Black Friday com a jornada de rebaixes va estendre's pels Estats Units, i fins els 90 no és conegut a tot el país.De fet ja ho era des dels seus origens. El Black Friday és el dia de més transaccions en tot tipus de negocis als Estats Units. L'arribada d'Internet encara ha fet més gran la pilota, i per exemple el 2012 es calcula que gairebé 140 milions d'estatunidencs van moure 59 milions de dòlars durant la jornada . Això es tradueix que gairebé la meitat dels nord-americans van participar al Black Friday gastant-se, de mitjana, 425 dòlars per cap. La tradició s'ha estès arreu del món.Es tracta d'un dia (de fet, s'allarga abans i després del Black Friday pròpiament dit) en què empreses i negocis fan descomptes dels seus productes. De vegades, molt agressius, en una època -un mes abans del Nadal- que tradicionalment era de les més fluixes en vendes per al comerç.No. Diverses marques i botigues ofereixen descomptes durant tota la setmana del Black Friday. A més, el dia abans, concretament el dijous a la nit, arriba la Shopping Night a Barcelona. I ahir es va celebrar el Dia del Solter , l'alternativa xinesa al Black FridayEl Black Friday acaba oficialment diumenge, ja que durant tot el cap de setmana, i fins aleshores serà possible gaudir de descomptes i ofertes. Però el dilluns també hi ha una altra celebració: el Cyber Monday.A Catalunya cau en dilluns 26, i com el seu nom indica, fa referència a totes les compres online: els usuaris podran gaudir de descomptes i ofertes si fan les seves transaccions a través d'Internet. Per tant, el Black Friday i el Cyber Monday estan estretament connectats: tots dos tenen a veure amb el comerç, però el primer està especialment enfocat a botigues físiques mentre que el Cyber Monday, a tot el que tingui a veure amb compres virtuals.Tindrà lloc el 22 de novembre a la nit a Barcelona, i serà el tret de sortida del cap de setmana llarg que oferirà descomptes i ofertes a tots els negocis de la ciutat. Serà la novena edició de la Shopping Night , que es viurà als establiments comercials del Passeig de Gràcia i dels carrers adjacents, des de l'avinguda Diagonal fins a la Gran Via.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)