Calvo confirma que Sánchez i Torra es reuniran el 21 de desembre aprofitant el consell de ministres a Barcelona

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha confirmat que Pedro Sánchez i Quim Torra es reuniran el 21 de desembre aprofitant el consell de ministres que se celebrarà a Barcelona. Calvo ho ha emmarcat dins del "realisme" amb què el govern del PSOE afronta la "diversitat territorial" de l'estat espanyol. La trobada servirà, segons ha dit Calvo, per tractar "els problemes de Catalunya: el finançament, les infraestructures, l'economia i la convivència fracturada".Calvo ha ressaltat la "normalitat" amb què treballen en el dia a dia amb Catalunya. "Els catalans volen un millor finançament i un millor encaix dins d'Espanya", ha ressaltat la vicepresdenta, i ha reiterat que no hi ha una majoria social suficient per a la independència. "Amb la majoria que tenen al Parlament no poden tirar endavant la independència", ha dit la dirigent espanyola, i s'ha emplaçat a "parlar" de la reforma de la Constitució. "L'estructura territorial d'Espanya necessita ajustos", ha admès la vicepresidenta, que ha deixat clar també que això no passarà en aquesta legislatura.L'entrevista de Calvo als Matins de TV3 s'ha centrat principalment en els pressupostos de l'Estat. Calvo ha insitit als partits independentistes que cal donar suport als comptes perquè beneficien Catalunya i ha fet una crida a "no barrejar" el judici de l'1-O i els procediments judicials que afecten els líders del procés amb "les necessitats de Catalunya". "Els pressupostos són bons: acceptem-los", ha reclamat Calvo.En aquesta "relació quotidiana" dels governs català i espanyol també es parla de pressupostos. L'independentisme ha dit que no hi donarà suport, una decisió que Calvo ha dit que "no es pot entendre". "Catalunya perdrà tot un any sense uns pressupostos que a Catalunya li van bé?", s'ha preguntat. "Això no és jugar i fer proclames, això és el dia a dia de Catalunya", ha insistit, i ha lamentat que no donar suport als pressupostos "és l'antipolítica i la negació de la política". En qualsevol cas, la vicepresidenta ha descartat unes noves eleccions en cas de no poder aprovar els comptes.

