La Fira de la Muntanya de Vic bat rècord de visitants

La zona del Fira de Llibre de la Muntanya. Foto: Josep M Montaner

Premi Editorial del Llibre de Muntanya - Premi Jacint Verdaguer al millor llibre publicat que versi sobre cultura, patrimoni, tradicions i narrativa de muntanya en llengua catalana: Els 14 vuitmils d’Òscar Cadiach i Puig, de Francesc Joan i Matas (Cossetània). Accèssit per a: Editorial Tush.

- Premi Arthur Osona a la millor guia de muntanya, manual o obra de caràcter tècnic, geogràfic o conservacionista en llengua catalana: Berguedà vertical, del Col·lectiu d’equipadors del Berguedà (Autopublicació).

- Premi Juli Soler al millor mapa excursionista: Mapa Puigpedrós (Editorial Alpina)

- Premi Collsacabra al millor llibre de muntanya en llengua no catalana: Libros de cima, d’Òscar Masó Garcia (Desnivel). Accèssit per a: Pirineos Montañas sublimes, Santiago Yaniz (Editorial Yaniz).

Una de les xerrades de la Fira del Llibre de Muntanya. Foto: Josep M Montaner

Classificació de l'Open Bloc Absoluta

Masculí

1r.Jerome González

2n.Pol Roca

3r.Àlex Hernández

Femení

1a.Rut Montsech

2a.Aida Torres

3a.Francis Guillén



Sub 18

Masculí

1r.Lluc Macià

2n.Joel Codina

3r.Rai Suñe



Sub15

Masculí

1r.Ot Carol

2n.Lau Macià

3r.Pol Serra

Femení

1a.Gal·la Pérez

2a.Lara Vega

3a.Txell Carratalà



Sub12

Masculí

1r.Arnau Godet

2n.Naïm Rico

3r.Roc Vergés

Femení

1a.Júlia Benach

2a.Ariadna Lara

3a.Maria Ferrer

La Fira de la Muntanya aquest divendres. Foto: Josep M Montaner

La Fira de la Muntanya de Vic ha batut rècord aquest cap de setmana en la seva 38a edició. L'organització xifra les persones que han passat pel certamen en més de 12.000. D'aquesta manera, doncs, es consolida el model que combina el vessant comercial amb l'oferta d'activitats esportives i culturals.Aquest augment de visitants s'ha notat, per exemple, en el volum de vendes del Mercat d'Ocasió, que ha superat en un 62% la xifra de l'any passat. Les novetats d'aquest any, que eren la zona càmpers, l'exposició de bicis elèctriques i les exhibicions d'Slackline, han tingut una molt bona acollida i, possiblement, repetiran l'any que ve.També van tenir molt bona acollida la segona edició de la Pedalada Familiar Osoning (amb 200 participants), els tallers de literatura infantil, el circuït de bici trial i l'escalada a la xemeneia per als infants.Pel que fa a la Fira del Llibre de Muntanya, també ha notat aquest increment de visitants. Segons el president de l'Associació Cultural del Llibre de Muntanya, Miquel Ylla, "ha estat una edició molt potent en relació als expositors, als actes i l'assistència de públic i també pel que fa a la venda de llibres".De les conferències, cal destacar l'interès que van despertar "El somni de l'Everest" i "Els 14 vuitmils catalans", a càrrec dels alpinistes Peter Habeler i Ferran Latorre, que van reunir unes 200 persones; la d'"Escalada en solitari a Alaska", a càrrec de l'alpinista Sílvia Vidal, i la taula rodona "Dones en l'esport de muntanya", amb la participació de les esportistes d'elit Emma Roca, Clàudia Galícia, Laia Andreu, Marta Molist i Ester Sabadell.L'Associació Cultural del Llibre de Muntanya va lliurar dissabte el 4t Premi Editorial del Llibre de Muntanya, que reconeix la tasca dels autors i de les editorials que promocionen la cultura, els esports i el patrimoni a l'entorn de la muntanya. Els guanyadors van ser els següents:Quant al Campionat d'Open Bloc, hi van participar 300 escaladors, cosa que el converteix en un dels certàmens d'aquesta modalitat amb més participació de Catalunya. El palmarès ha estat el següent:

