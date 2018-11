El turisme i la digitalització, grans reptes del petit comerç a Barcelona

La globalització, el turisme i la innovació són els grans reptes que ha d'afrontar a curt termini el petit comerç de Barcelona. Almenys aquests són els elements que han protagonitzat avui la inauguració de les Jornades Europees de Comerç i Turisme, celebrada al CaixaFòrum. L'alcaldessa, Ada Colau, ha participat en l'acte inaugural i ha fet una crida a enfortir el teixit associatiu i a treballar amb consensos. Les jornades compten amb la participació de comerciants d'arreu d'Europa, que es plantegen el certamen com una oportunitat per definir estratègies comunes.Més enllà de l'activitat econòmica, el gran objectiu del comerç de proximitat a Barcelona és, segons Colau, generar cohesió social. "Volem una ciutat més humana, més propera i més segura i les botigues de barri són punt de referència per a les nostres vides", ha assegurat l'alcaldessa.Colau ha reivindicat una Barcelona "policèntrica", en què el comerç serveixi per apropar el turisme als barris. La qüestió és de quina manera. En aquest sentit, l'alcaldessa ha afirmat que el seu govern municipal vol explorar les competències urbanístiques que té a l'abast per reproduir iniciatives ja aprovades, com el pla de protecció de comerços emblemàtics aprovat el 2016. També, implicar el consistori en la cerca de persones que vulguin agafar el relleu de comerços que abaixen la persiana.Per la seva banda, el president de la Fundació Barcelona Comerç, Salva Vendrell ha instat a l'audiència a aprofitar les jornades per trobar "la clau de volta" del comerç i el turisme. "El turisme incideix directament en el comerç i Barcelona n'és el millor exponent", ha dit.Pel que fa a la feina que es pot fer des del consistori, Colau ha deixat la porta oberta a l'impuls dels Business improvement districts, un model nascut als Estats Units que actualment funciona a Alemanya o al Regne Unit i que es basa en l'augment d'impostos als comerciants d'un barri o districte a canvi de l'aplicació de polítiques públiques.D'altra banda, Colau també ha demanat al petit comerç que explori les "oportunitats" que pot trobar a Internet. En la mateixa línia s'ha expressat Stephano Boletinari, president de l'associació Vitrines d'Europe, organitzadora de les jornades conjuntament amb la Fundació Barcelona Comerç, l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. "No podem incórrer en l'error de pensar que hi ha un comerç innovador i un altre que no ho és", ha afirmat.El vicepresident de la fundació i secretari general de Vitrines d'Europe, Lluís Llanas, ha reclamat que les jornades serveixin per debatre el model de comerç del futur a les grans ciutats europees. "Hem de plantejar estratègies i resoldre-les en conjunt", ha conclòs.Les jornades se celebraran durant aquest dilluns i aquest dimarts i en el seu marc es duran a terme debats, xerrades i punts de trobada entre comerciants al CaixaFòrum.

