La xarxa s'indigna amb els obsequis masclistes de la Cursa de la Dona de Barcelona

No acabo d’entendre perquè a la cursa de la dona d’ahir regalaven productes de neteja, revistes del cor i maquillatge.

Bé, si que ho entenc. Perque vivim en una societat putament masclista que pensa que les dones reposen forces després d’una cursa a base de pintaungles. — Beans 🎗 (@BeansMacca) 12 de novembre de 2018

Sshhht! No sé t'ocorri criticar a la cursa de la dona, pq automàticament passaràs a ser titllat de masclista. Les coses, per desgràcia, van així.

Fa anys q intento trobar en què afavoreix aquest acte a la igualtat de gènere i no ho trobo. https://t.co/up3PXNHgQF — Gerard Baiget 🎗 (@gerardbaiget) 11 de novembre de 2018

@CarreraMujer @Oysho @LecheAsturiana

Aquest any m'he apuntat a la cursa de la dona. Mira, per fer algo. Quan obro la bossa, em trobo que hi ha milions de regals ( infusions, begudes antiox, olis, etc) i entre ells aquests de les fotos!! 1/4 pic.twitter.com/D8Jv9Hah1E — Helena (@helenafontr) 10 de noviembre de 2018

Entenc que aquesta cursa,més enllà de ser un acte solidari a diferents causes, també pretén ser un acte més de reivindicació feminista (ja que no hi deixen participar homes) i d'empoderament de la dona, però en format molt més comercial. 2/4 — Helena (@helenafontr) 10 de noviembre de 2018

@CarreraMujer Hola!

Estos son los regalitos que daban hoy en la Fira de Montjuic para la Cursa de la Dona de Barcelona. Una preguntita, ¿Las mujeres solo comemos comida sin calorías, nos maquillamos y vemos revistas? ¿Un poco menos de topicazo y modernizarse que tal? pic.twitter.com/4PyeDBGckm — Irene Jardí Toledano (@IreneJardi) 9 de noviembre de 2018

Cursa de la dona Barcelona 2018! Correm per la causa!

Prou productes i patrocinadors com aquests. Volem fruita, aigua i aliments saludables, com a cualsevol cursa.

No faré servir cap d'aquests productes.

#igualtat#prousexisme#avuiguanyenlesdones pic.twitter.com/Yjg274EYM7 — Meritxell Cañadas (@mcanadasvazquez) 11 de noviembre de 2018

Més de 34.000 dones han participat aquest diumenge a la Cursa de la Dona de Barcelona, on han recorregut 7,8 quilòmetres per diferents carrers de la ciutat comtal. Totes les participants a la cursa solidària han rebut uns obsequis, gentilesa de l'organització, que un cop més han aixecat polseguera.La revista del cor Hola, una publicació de moda Fashion, infusions per a la menstruació o per aconseguir un ventre sa, un pintaungles de color rosa, i un producte de neteja i desinfecció de la llar. Això és el que han rebut les dones.Com era d'esperar, la reacció ha estat immediata i a través de les xarxes ja es proposa boicotejar l'acte esportiu. Algunes usuàries de Twitter ha destacat que la cursa ha de ser també una "reivindicació feminista i d’apoderament de la dona".Aquestes són algunes de les reaccions que es poden trobar a la xarxa:

