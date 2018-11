El fons de Joan Sales, cedit a l'Institut d'Estudis Catalans

Aquest dilluns es compleixen 35 anys de la mort de l'editor i escriptor Joan Sales i ha estat el dia escollit per la cessió del seu fons a la Fundació Mercè Rodoreda de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) . Més simbologia encara: la figura de Rodoreda està molt vinclada a Sales ja que va ser l'autora més destacada que va publicar a Club Editor, el segell fundat per l'autor d' Incerta glòria El president de l'IEC, Joandomènec Ros, i la historiadora Núria Sales, filla de l'escriptor, han estat els qui han signat l'acord, que suposa integrar el llegat documental de Sales a l'arxiu de l'IEC. El fons cedit inclou peces emblemàtiques de l'obra i la personalitat de Sales, des de les poesies -originalment en francès- que nodririen el seu Viatge d'un moribund a epistolaris com als mantinguts amb la mateixa Rodoreda, Xavier Benguerel o Llorenç Villalonga.Hi ha també molta correspondència familiar i material dels temps d'exili, com salconduits i certificats per sortir del camp d'internament o per travessar passos fronterers. El fons permet també conèixer més aspectes del que va suposar fer tasca literària i editorial en els anys del franquisme i s'hi poden trobar expedients de la censura, actes judicials o notificacions de privacions de passaport.En el transcurs de l'acte de cessió a l'IEC, l'historiador Josep Massot, del patronat de la fundació, ha destacat la importància del fons cedit, esmentant la documentació dels anys de la República i la Guerra Civil , que inclou correspondència de Sales amb la seva dona, Núria Folch, i amb escriptors com Joan Fuster, Ferran de Pol i Bernard Lesfargues. Massot ha explicat que el fons aplega també documentació sobre la gran obra de Sales, Incerta glòria, i es pot copsar la deferència entre les successives versions d'una novel·la que es va anar ampliant. Aquest capítol permet veure els efectes de la censura franquista sobre la novel·la de Sales.La néta de Sales, Maria Bohigas, ha explicat que l'objectiu de la cessió del fons és preservar-lo i garantir-ne la difusió i l'estudi per part dels investigadors. "Ens fa il·lusió que els papers de Joan Sales estiguin a l'IEC", esmentant que és interessant que els papers de Sales i de Rodoreda estiguin junts en el mateix arxiu. Bohigas ha emfasitzat que la consulta de la documentació mostra de manera molt crua el difícil que va ser la vida per Sales en aquells anys, però també per milers i milers d'europeus: "Es veu bé el que va ser la història d'Europa en aquells anys".

