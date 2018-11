La nena ferida divendres en l'accident a la Travessera de Gràcia, en coma induït però fora de perill

La nena ferida divendres en l'accident a la Travessera de Gràcia de Barcelona està en coma induït però fora de perill. Ho ha explicat la seva mare en declaracions a Rac1, on ha apuntat que la seva filla va quedar "literalment destrossada per dins" i que més d'una seixantena de professionals mèdics han intervingut per "reconstruir tot el seu cos".La petita va patir traumatisme cranioencefàlic, abdominal i pèlvic, a més d'una fractura en una extremitat inferior. Està ingressada a l'Hospital Sant Joan de Déu. Un cotxe va perdre el control divendres al matí, va envair la vorera i va atropellar diverses persones. El conductor hauria patit una indisposició momentània.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)