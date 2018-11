El pacte PSOE-PP situa Marchena com a nou president del CGPJ i el Suprem

PSOE i PP han pactat que Manuel Marchena sigui el pròxim president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem en substitució de Carlos Lesmes, que esgota mandat al desembre. L'executiu de Pedro Sánchez ha acceptat situar un magistrat conservador com a president del Poder Judicial, tal com va proposar el PP , a canvi que hi hagi una majoria de vocals progressista.L'elecció de Marchena farà que la presidència del CGPJ i el Suprem no canviï de color: continuarà sent conservador. Socialistes i populars s'han repartit en una negociació exprés les 21 posicions de l'òrgan de govern dels jutges abans del 4 de desembre, quan expira el mandat de Lesmes. La tria de magistrat conservador, fins ara president de la sala segona del Suprem (sala penal), farà que Marchena hagi de deixar de presidir el tribunal que jutjarà els líders independentistes. El règim d'incompatibilitats ho impedeix.Fons de La Moncloa confirmen l'acord i remarquen que suposa una "renovació" per a una justícia que "necessita normalitat institucional i credibilitat", especialment després de la polèmica sobre l'impost de les hipoteques. El govern espanyol s'havia mostrat crític amb la gestió de la sentència hipotecària. Marchena ja va jutjar l'exconseller de presidència Francesch Homs pel procés participatiu del 9-N. De conviccions conservadors, el magistrat ha validat la instrucció de Pablo Llarena en la causa de l'1-O.L'elecció de Marchena al capdavant del CGPJ està prevista per a principis de desembre. Els membres del Poder Judicial es designen per majoria de qualificada de tres cinquenes parts del Congrés i del Senat, per la qual cosa és necessària una negociació prèvia entre les forces majoritàries de les cambres.Les noves responsabilitats de Marchena implicarà un relleu a la sala segona del Tribunal Suprem, que assumeix el judici als líders independentistes. Qui assumirà la presidència de la sala penal serà el magistrat Andrés Martínez Arrieta, de perfil centrista. La figura de Martínez Arrieta -que el 1998 es va convertir en el jutge més jove a accedir al Suprem quan va ser designat per a la sala segona amb 43 anys- té lectures en relació al judici de l'1-O. Convertit en àrbitre de la causa, les diferències del nou president de sala amb Marchena -clarament més conservador- tindrà lectures polítiques.La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha valorat el pacte entre l'executiu de Pedro Sánchez i el PP , i ha recordat que Marchena, que era el jutge ponent en el judici contra l'1-O, no podrà continuar en aquest procés si presideix el poder judicial. Amb tot, ha ressaltat que el més important no és qui presidirà el CGPJ i el Suprem "sinó qui hi haurà" -una majoria progressista- perquè això farà canviar la manera de treballar.

