Calvo recorda que Marchena haurà d'abandonar del judici de l'1-O si presideix el poder judicial

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha valorat el pacte entre l'executiu de Pedro Sánchez i el PP que situa el magistrat Manuel Marchena al capdavant del poder judicial com a president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Tribunal Suprem. Calvo ha recordat que Marchena, que era el jutge ponent en el judici contra l'1-O, no podrà continuar en aquest procés. Aquest relleu "no afectarà" el judici i el nou magistrat "entrarà i no hi haurà cap tipus d’endarreriment".En aquesta línia, ha desvinculat l'acord per a la renovació del CGPJ del procés als líders independentistes. Segons Calvo, tot plegat és fruit d'una "coincidència en el temps", que no té implicacions més enllà de la necessària renovació del màxim òrgan judicial, un cop el mandat de l'actual president de la institució, Carlos Lesmes, expira aquest dilluns.Ha fet aquesta valoració en una entrevista a Els Matins de TV3 just després de conèixer-se la notícia de qui serà el substitut de Carlos Lesmes. La vicepresidenta s'ha limitat a respectar la decisió dels jutges i ha ressaltat que el més important no és qui presidirà el poder judicial "sinó qui hi haurà" -una majoria progressista- perquè això farà canviar la manera de treballar.Més enllà de la última hora, l'entrevista s'ha centrat principalment en els pressupostos de l'Estat. Calvo ha insitit als partits independentistes que cal donar suport als comptes perquè beneficien Catalunya i ha fet una crida a "no barrejar" el judici de l'1-O i els procediments judicials que afecten els líders del procés amb "les necessitats de Catalunya". "Els pressupostos són bons: acceptem-los", ha reclamat Calvo.En aquesta "relació quotidiana" dels governs català i espanyol també es parla de pressupostos. L'independentisme ha dit que no hi donarà suport, una decisió que Calvo ha dit que "no es pot entendre". "Catalunya perdrà tot un any sense uns pressupostos que a Catalunya li van bé?", s'ha preguntat. "Això no és jugar i fer proclames, això és el dia a dia de Catalunya", ha insistit, i ha lamentat que no donar suport als pressupostos "és l'antipolítica i la negació de la política". En qualsevol cas, la vicepresidenta ha descartat unes noves eleccions en cas de no poder aprovar els comptes.Calvo ha ressaltat la "normalitat" amb què treballen en el dia a dia amb Catalunya. "Els catalans volen un millor finançament i un millor encaix dins d'Espanya", ha ressaltat la vicepresdenta, i ha reiterat que no hi ha una majoria social suficient per a la independència. "Amb la majoria que tenen al Parlament no poden tirar endavant la independència", ha dit la dirigent espanyola, i s'ha emplaçat a "parlar" de la reforma de la Constitució. "L'estructura territorial d'Espanya necessita ajustos", ha admès la vicepresidenta, que ha deixat clar també que això no passarà en aquesta legislatura.La vicepresidenta ha confirmat també el consell de ministres del pròxim 21 de desembre a Barcelona com una mostra de "realisme" davant la "diversitat territorial" de l'estat espanyol. "Estic segura que el 21-D Sánchez saludarà el president Torra", ha dit la ministra, preguntada per una possible reunió entre tots dos dirigents en els pròxims dies. I el contingut de la trobada? "Els problemes de Catalunya: el finançament, les infraestructures, l'economia i la recuperació de la convivència".Davant el judici de l'1-O que se celebrarà previsiblement a principis d'any, Calvo ha demanat "respectar la justícia", però ha recalcat que des del govern espanyol estan d'acord amb l'escrit de l'Advocacia de l'Estat, que acusa els líders del procés de sedició i malversació. Amb tot, ha dit que "no correspon a l'executiu decidir els criteris tècnics del procés judicial": "Hem de deixar treballar la justícia".Calvo no ha volgut entrar a confirmar si es contempla un indult als presos polítics. "Queda molt per a la sentència, no ens podem avançar ni moure per hipòtesis", ha dit. I sobre els fets de tot just fa un any amb el referèndum i la DUI, la vicepresidenta espanyola -que va negociar el 155- ha reflexionat que Carles Puigdemont hauria d'haver convocat eleccions.Sobre l'episodi de les hipoteques, Calvo ha assegurat que el Tribunal Suprem no ha quedat "desacreditat" però ha admès que ha estat una setmana molt complicada per als ciutadans i que l'alt tribunal ha fet un gir que als mateixos jutges "els ha costat".

