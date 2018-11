Un 40% de ciutadans espanyols, a favor d'autoritzar un referèndum d'independència a Catalunya

S'hauria d'autoritzar un referèndum d'independència a Catalunya? Un 41,7% de ciutadans espanyols (inclosa Catalunya) considera que sí, mentre que un 51,5% hi està en contra. A Catalunya, el "sí" puja fins al 66,1% mentre que el "no" no arriba al 30%, amb un 28,5%.Són dades que es desprenen d'una nova entrega de l'enquesta de La Vanguardia , que a nivell espanyol situa en un 52% el suport a la presó preventiva i en un 58% l'acusació de rebel·lió contra els presos polítics, el mateix percentatge que rebutja l'indult als líders del procés. Prop de la meitat dels enquestats estaria a favor d'alliberar els presos fins al judici.A Catalunya aquestes dades canvien radicalment. Un 63% considera que no hi va haver violència mentre que només un 30% dels catalans considera "proporcionada" la presó preventiva. Un 72% està a favor d'un hipotètic alliberament dels presos aquest Nadal abans que arrenqui el judic.L'enquesta situa una amplia majoria (prop del 70%) tant a Catalunya com a Espanya favorable a reformar la Constitució de cara a un nou estatut. D'altra banda, una reforma del sistema de finançament també gaudeix d'un ampli suport tant a Espanya (53,3%) com a Catalunya (67,7%).

