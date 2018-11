Es fuga el tripulant d'un vaixell libanès fondejat a la costa de Tarragona

Un tripulant del vaixell d'origen libanès Brave Commander va fugir durant la nit de dissabte a diumenge del buc on treballava agafant un vestit de busseig. El capità va alertar que ningú havia vist la persona en qüestió en tot el torn de nit, que dura des de les dotze fins a les vuit del matí. En aquell moment, Salvament Marítim va engegar un dispositiu de recerca amb la Salvamar Fomalhaut.La Creu Roja també va destinar una llanxa per buscar el tripulant. Ara per ara els serveis d'emergència no han trobat cap rastre de la persona i han donat per acabat l'operatiu, tot reconeixent que és probable que hagi arribat a la costa perquè el vaixell només estava fondejat a una milla i mitja de Tarragona. Segons ha pogut saber l'ACN, la fugida està motivada per raons migratòries. El vaixell ha ancorat a Tarragona aquesta nit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)