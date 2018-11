Santa Coloma demana abordar «com a problema de país» la qüestió dels menors no acompanyats

Els joves tenien sarna i van infectar els vehicles i els calabossos on van ser retinguts

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha emès un comunicat aquest diumenge fent una crida a "abordar com un problema de país" la presència de joves i menors no acompanyats que circulen per la geografia catalana sense residència fixa "cometent diferents delictes i faltes, i generant alarma i inseguretat en les ciutats catalanes".El comunicat fa referència a l'agressió que es va produir ahir a l'estació de Can Peixauet, on 15 joves van agredir sexualment una noia i van apunyalar la seva parella. La policia local va detenir els joves i els Mossos s'encarreguen ja del cas. El consistori va constatar que el perfil dels atacants respon al de joves sense residència fixa i que ocupen habitatges deshabitats i en estat ruïnós "per falta de manteniment i irresponsabilitat en la tinença dels seus propietaris".L'equip de govern de Santa Coloma de Gramenet ha apuntat, a continuació, que aquest "és un problema" que "no pot ser abordat, localment, sense el suport del Govern" i ha demanat a l'executiu català que prengui "mesures de caràcter urgent" per posar-hi remei. Alhora, l'Ajuntament ha reclamat, un increment de la plantilla de Mossos d'Esquadra a la ciutat.Els fets van passar diumenge al matí. La víctima va ser assetjada dins del vagó de metro i posteriorment va rebre tocaments a l'ascensor de l'estació. Ella va alertar el seu company, que va rebre una ganivetada al costat que el va obligar a sotmetre's a una intervenció d'urgència i evoluciona favorablement.Abans de passar a disposició de la policia catalana, els joves, es van sotmetre als protocols sanitaris, ja que, tal com va informar la SER , tenien sarna i van infectar els vehicles i calabossos on van ser retinguts. L'actuació policial es va produir arran de l'avís del cos de seguretat del Metro i va ser possible gràcies a la col·laboració de la jove que va ser capaç d'identificar els agressors.A partir de les detencions realitzades, el cos de Mossos ha obert una investigació per determinar les responsabilitats, en les dues agressions, dels diferents detinguts. Els arrestats passaran a disposició judicial quan ho determinin els responsables de la policia catalana.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)