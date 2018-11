«TV3 diu moltes mentides»: Arrimadas i Sanchis se les tenen

La cap de l'oposició i líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha estat entrevistada aquesta nit a TV3 pel director de la cadena pública catalana, Vicent Sanchis. Els dos se les han tingut al final de l'entrevista després que Arrimadas hagi afirmat que "TV3 menteix" i "es diuen moltes mentides"."S'informa amb un discurs favorable a l'independentisme", ha carregat Arrimadas, "li podria posar tants exemples", també ha lamentat. La cap de Cs ha carregat també contra Sanchis, a qui ha assenyalat "que està reprovat des de fa un any pel Parlament".L'entrevista ha derivat a un enfrontament entre els dos interlocutors per moltes de les praxis que ha fet TV3: "TV3 menteix", "ha dit mentides", "informa amb mentides" -com en el cas de dir que són exiliats"-.Sanchis també ha carregat contra Ciutadans, amb un tuit d'Albert Rivera implicant "el racista Torra" amb una pintada al negoci dels seus pares, quan la fotografia deia "Viva el PP"."No li sembla trist que aquesta entrevista acabi parlant dels problemes de TV3?", ha sentenciat Arrimadas. Sanchis li ha demanat que "es deixin de dir barbaritats" i deixar d'atacar a periodistes d'aquesta casa. "Em sembla intolerable", ha carregat Arrimadas.Al final, la cap de l'oposició ha volgut condemnar "totes les violències" i lamenta que hagi derivat tot "en un debat".

