Arrimadas afirma que Ciutadans està representat a Altsasu... i els resultats electorals la desmenteixen

La cap de l'oposició i líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha estat entrevistada aquesta nit a TV3 pel director de la cadena pública catalana, Vicent Sanchís. La presidenta del partit taronja ha parlat sobre l'independentisme, la presidència de Torra, sobre TV3, l'aplicació del 155, sobre els presos polítics.Un dels moments del diàleg entre Sanchís i Arrimadas ha fet referència al míting de la plataforma España Ciudadana que es va celebrar a Altsasu, amb la presència de Ciutadans i Vox, entre altres simpatitzants. Arrimadas, preguntada per l'afer, ha repreguntat si "no poden anar a algun lloc del país" i Sanchís l'ha interpel·lada amb quina representació té Ciutadans allà, ja que la líder de Cs al·lega "que no atia el frontisme ni a la confrontació"."Estem representats" i "ens votaran", ha afirmat Arrimadas, que ha evadit contestar la pregunta sobre quin percentatge de representació té Ciutadans a la localitat navarresa. Les dades, però, són clares.A les eleccions generals de 2016, Ciutadans va assolir un 3% dels vots de la localitat (un total de 121) . Pel que fa a la representació municipal, escollida a partir dels comicis de 2015, el partit d'Arrimadas directament ni es va presentar

