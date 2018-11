«TV3 diu moltes mentides»: l'entrevista a Arrimadas, en deu frases

La cap de l'oposició i líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha estat entrevistada aquesta nit a TV3 pel director de la cadena pública catalana, Vicent Sanchis. La presidenta del partit taronja ha parlat sobre l'independentisme, la presidència de Torra, l'aplicació del 155, sobre els presos polítics.Un dels moments més tensos ha estat el debat final, que ha durat més d'un quart d'hora, on Arrimadas ha argumentat que "TV3 diu moltes mentides" i Sanchis ha intentat argumentar-li que no L'entrevista, que ha durat aproximadament una hora, ha interpel·lat diferents temes, actors i moments. Us deixem les deu frases més importants de la trobada entre Sanchis i Arrimadas.1. "Hem de començar a iniciar els tràmits previs" -en referència a aplicar l'article 155 un altre cop-2. "Què vol dir que el senyor Torra digui que el poble de Catalunya no acceptarà les sentències? Que ho expliqui".3. "El Govern ha de tornar a la normalitat i deixar de fracturar la societat per la meitat".4. "Hi ha moltes coses que s'estan produint que no s'haurien de produir. L'administració hauria de treure llaços grocs, no nosaltres".5. "La gent es va organitzar per retirar llaços per veure espais públics ocupats, com una platja amb creus".6. "Anar a donar suport a servidors públics no és atiar el frontisme" -en referència a la visita d'España Ciudadana a Alsasua-7. "Crec que s'està buidant de contingut el Parlament amb tots els xiringuitos que s'estan muntant"-parlant sobre el Fòrum Cívic i el Consell de la República.8. "L'independentisme no és violent. [...] Els CDR han fet centenars d'actes violents".9. "Vull un millor sistema de finançament per les comunitats autònomes: que sigui més senzill i transparent".10. "Abans de que fessin tot el que van fer, amb un parell de persones que ara estan a la presó, els vaig mirar als ulls i els vaig dir: Què esteu fent?"Un enfrontament directe amb TV3Al final, Sanchis i Arrimadas han tingut una topada pel manual d'estil de la cadena pública catalana, que ha afirmat que TV3 repeteix que els polítics "són exiliats" i no ho són. "No estan a l'exili. No es pot informar que estan a l'exili", ha afirmat.L'entrevista ha derivat a un enfrontament entre els dos interlocutors per moltes de les praxis que ha fet TV3: "TV3 menteix", "ha dit mentides", "informa amb mentides" -com en el cas de dir que són exiliats"-.Sanchis també ha carregat contra Ciutadans, amb un tuit d'Albert Rivera implicant "el racista Torra" amb una pintada al negoci dels seus pares, quan la fotografia deia "Viva el PP".Finalment, Arrimadas ha lamentat que l'entrevista hagi derivat "en un debat" i que s'hagi hagut de defensar "de que TV3 no manipula".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)