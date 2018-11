Guardiola va témer ser empresonat com Sànchez i Cuixart

Josep Guardiola ha afirmat que va témer que podria ser empresonat com l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. Així ho ha expressat en una entrevista al diari anglès Mirror , amb motiu de la prèvia del partit que enfrontava aquest diumenge el Manchester City i el Machester United (3-1).L'entrenador català ha manifestat que tenia por que fos qui podia estar entre reixes per les protestes després del referèndum de l'1-O i per la defensa dels presos polítics i dels exiliats, que no s'ha amagat mai a fer.Guardiola també expressa que porta el llaç groc per donar suport a tots els presos, però en especial a Sànchez i a Cuixart, ja que no eren polítics i només expressaven la seva opinió.El tècnic del City ha recordat que va ser sancionat per la federació de futbol anglesa (FA) per lluir el llaç groc durant els partits. Guardiola ha expressat que "ho accepto" però recorda que sí que el pot portar durant les rodes de premsa.

