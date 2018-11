VÍDEO Trets a l'aire de la policia per dissoldre una baralla entre seguidors de l’Hèrcules i el Castelló

Alguns dels implicats en la baralla que ha tingut lloc a les portes de l'estadi de l'Hèrcules Foto: @policialocalalc

Una baralla entre prop de seixanta aficionats del CD Castelló i l'Hèrcules CF abans del derbi entre els dos equips de la Segona Divisió B ha acabat amb set ferits, tres d'ells hospitalitzats, i tres detinguts, segons han informat el CICU i Policia Local d'Alacant . Així, la Policia Local d'Alacant ha detingut amb motiu de la baralla a tres homes de 34, 36 i 27 anys, dos aficionats de Castelló i un de l'Hèrcules, dos per un presumpte delicte de baralla tumultuària i un per atemptat contra l'autoritat.Els fets han passat poc abans de les 15.00 hores d'aquest diumenge als voltants de l'estadi Rico Pérez d'Alacant, on se celebra el partit de lliga. La Policia Local ha informat que manté oberta la investigació per aclarir els fets i determinar si havien quedat prèviament per barallar-se.Fins al lloc s'ha mobilitzat un Suport Vital Bàsic que s'ha traslladat a un home de 41 anys a l'Hospital General d'Alacant, mentre que la policia local ha traslladat a un home de 27 anys al mateix centre hospitalari. També allà s'ha atès un home de 20 anys que ha arribat pels seus propis mitjans. Així mateix, un altre home de 18 anys ha estat atès per contusions i ha rebut l'alta voluntària. A més, la Policia Local ha identificat juntament amb agents de la Policia Nacional a un total de 55 persones que podrien enfrontar-se a una sanció per infracció a la Llei de l'Esport amb mesura cautelar de prohibició a un camp de futbol, ​​i sancions de fins a 3.000 euros.Segons fonts policials, dos agents de la Policia Local d'Alacant es trobaven als voltants atenent un accident, en observar la baralla s'han dirigit amb celeritat per dissoldre-la i han sol·licitat reforços. Abans d'arribar els reforços els agents han sol·licitat als joves que s'aturessin, sense fer cas a les indicacions policials i enfrontant-se als policies, motiu pel qual s'ha hagut de fer ús preventiu de l'arma i ha efectuat trets a l'aire per evitar que fossin agredits per un grup tumultuari, i en aquest instant els joves han iniciat la fugida, com mostra el vídeo d' Alicante Plaza. En l'operatiu han hagut d'intervenir un total de 14 patrulles de la Policia Local i diverses de la Policia Nacional, en arribar s'ha iniciat la persecució per la zona dels joves que vestien de negre cobrint-se el rostre molts d'ells. Els policies locals i nacionals han aconseguit identificar 55 persones, 30 aficionats de Castelló i 25 de l'Hèrcules. La Policia Local ha detingut tres homes de 34, 36 i 27 anys, dos per un presumpte delicte de baralla tumultuària i una per atemptat contra l'autoritat, que han estat informats dels motius de la seva detenció així com dels drets que els assisteixen i traslladats a comissaria.Així mateix, en la baralla han resultat ferits un total de set persones, i la Policia Local els ha intervingut als identificats les bengales i els pals que portaven.La Policia Nacional i la Policia Local d'Alacant han hagut d'actuar davant una baralla entre aficionats de l'Hèrcules i el Castelló gairebé a les portes de l'estadi José Rico Pérez, on s'enfrontaven els dos equips aquesta tarda, segons explica Alicante Plaza Els cossos policials han hagut d'efectuar trets a l'aire per dissoldre aquesta batussa, en la qual hi ha hagut diversos ferits d'ambdues aficions. Almenys quatre persones han estat ateses a l'Hospital General d'Alacant, com a conseqüència de la baralla i tres més en el mateix lloc dels disturbis, segons ha explicat l'Ajuntament d'Alacant. Una de les persones que s'ha traslladat al centre hospitalari, amb lesions al cap, en qualitat de detingut. La policia també ha detingut dies persones més.

