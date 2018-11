Per què Miquel Iceta no visita els presos polítics

"No vull donar peu a una interpretació en què l'independentisme diria que els socialistes s'afegeixen a dir que Espanya no és una democràcia, que no hi ha independència judicial i que aquí no s'ha produït cap delicte"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha estat un dels dirigents més interpel·lats pels independentistes a l'hora de convidar-lo a visitar els presos polítics. Aquest mateix diumenge s'ha fet públic que els alcaldes de Cornellà de Llobregat i de Sant Joan Despí, els socialistes Antoni Balmón i Antoni Poveda, van ser dijous a Lledoners. La visita d'aquests dirigents, avançada per l'Ara i confirmada per NacióDigital , no fan canviar, però, els plans d'Iceta, que per ara no preveu reunir-se a la presó amb els dirigents independentistes."La qüestió és, per què volen que hi vagi jo? Ja li diré: volen dir que els socialistes s'afegeixen a aquesta campanya per l'absolució perquè aquí no ha passat res", explica el mateix Iceta en una entrevista a aquest diari . Assegura que aquesta visita ja l'hagués fet si tingués la certesa que els seus rivals polítics no la tergiversessin tot associant-la a una aliança amb l'independentisme. "Jo sempre he dit que si pogués garantir que una reunió així no fos coneguda l'hagués fet fa temps. Però això no es pot garantir", sosté.I és que un gest d'aquestes característiques, insisteix, seria tergiversat tant per l'independentisme com per part de la dreta espanyola. "No vull donar peu a una interpretació en què l'independentisme diria que els socialistes s'afegeixen a dir que Espanya no és una democràcia, que no hi ha independència judicial i que aquí no s'ha produït cap delicte, i altres partits situats a l'altre extrem dirien que estem pactant fins i tot ja un indult", argumenta.En tot cas, a diferència de Balmón i Poveda, Iceta assegura que no ha rebut "cap carta de cap pres" ni cap petició d'ells. Iceta subratlla que la situació de presó dels líders independentistes és "desproporcionada" però no està d'acord amb aquells que afirmen que no han comès cap delicte. "El de desobediència segur", assegura, i està per demostrar, afegeix, si va haver-hi malversació. Sí que manté que no creu que s'hagi comès un delicte de rebel·lió.Balmón i Poveda van visitar dijous a Lledoners Oriol Junqueras, Raül Romeva, Quim Forn i Josep Rull. Fonts coneixedores de la trobada assegura que va anar "bé" i consideren que els empresonats tenen una visió "realista" de la situació política actual.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)