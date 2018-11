Més de 800 estels s'enlairen per la pau a Castelldefels

La platja de Castelldefels (el Baix Llobregat) ha acollit aquest diumenge, per cinquè any consecutiu, la jornada solidària Estels per la Pau, que ha mobilitzat més de 5.000 persones a favor de la no violència, la justícia social i la convivència.En total s'han enlairat més de 800 estels amb la voluntat de sensibilitzar la població sobre l'increment de les guerres i els conflictes armats. La iniciativa ha estat organitzada per la Fundació Comparteix i l'Ajuntament d'aquesta localitat i ha comptat amb la participació de centenars de col·laboradors i voluntaris de l'ONG.Tant l'ONU com la Unesco participen en el "Dia Internacional de les Cometes per la Pau", que se celebra des de fa més de tres dècades en diverses platges del món.Durant tot el dia nens i nenes han participat en tallers infantils on a més d'aprendre a muntar i decorar un estel han après conceptes sobre la pau. De fet, molts d'ells han escrit les seves reflexions i bons desitjos sobre les andròmines que després han fet volar amb l'ajuda dels seus familiars.

