Un Barça gris perd contra el Betis en el retorn de Messi (3-4)

El Barça ha perdut 2 a 4 contra el Betis al Camp Nou, en el retorn als terrenys de joc de Leo Messi, després de la seva lesió. Els andalusos han anat per sobre del marcador durant els 90 minuts tot i els intents, grisos, dels blaugranes per remuntar. Rakitic ha estat expulsat al final del partit.Els blaugranes han agraït la tornada de Leo Messi durant el primer quart d'hora, que han pressionat amb intensitat i han oxigenat molt bé el centre del camp, gràcies al capità argentí. Tot i això, l'equip de Valverde ha vist com al minut 19, el Betis ha arribat a la frontal de l'àrea de Ter Stegen i Junior ha engaltat un bon xut, obrint el marcador 0 a 1.El Barça no ha sabut reaccionar amb solvència i el Betis s'ha anat colant entre les línies defensives dels blaugranes. Les arribades dels de Valverde han estat molt grises i els andalusos han collat fort, aconseguint un parell de xuts que han posat en perill Ter Stegen. Joaquin, al minut 33, després d'una badada defensiva. El Betis ha arribat un parell de cops més que ha pogut aconseguir un tercer abans de la mitja part.La segona part no ha canviat molt, tot i l'embranzida inicial dels blaugranes per intentar capgirar el marcador. Els bètics han seguit mantenint l'avantatge, amb un Barça molt nerviós per intentar reconduir un partit molt incòmode pels de Valverde. Al minut 66, Tello ha fet caure Jordi Alba a l'àrea i l'àrbitre Mateu Lahoz ha xiulat penal. Messi l'ha engaltat a l'escaire i ha pujat el primer gol dels blaugranes al marcador, 1 a 2.L'alegria ha durat molt poc, ja que cinc minuts després, un xut dels bètics ha provocat un mal refús de Ter Stegen, que se li ha escapat la pilota de les mans i ha generat l'1 a 3. Els de Valverde han pogut marcar el tercer, gràcies a una jugada de Munir i Messi que ha rematat Arturo Vidal.El partit ha acabat molt boig, amb l'expulsió de Rakitic per segona groga i el 2 a 4 de Canales, just després quatre minuts després del gol de Vidal. El Betis, doncs, s'ha emportat els tres punts del Camp Nou. Al final, en el temps de descompte, Messi ha marcat el 3 a 4 després d'una jugada revisada amb el VAR després de xiular fora de joc. Tot i així, no ha estat possible i s'ha firmat la primera derrota en Lliga al Camp Nou en dos anys.

