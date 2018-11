El PSOE i el PSPV suspenen les primàries a Alacant fins que hi hagi un «clima de consens»

La direcció federal del PSOE i la del PSPV han acordat suspendre la celebració de les primàries a Alacant fins que s'aconsegueixi un "clima de consens" estable per a triar el "millor candidat" a l'alcaldia, segons informa el Diari la Veu Fonts socialistes han destacat que "no és que no se celebrin primàries" sinó que no hi ha data per a la seva realització. Amb aquesta decisió volen trobar "solucions" per a "treure la millor candidatura" a les eleccions municipals de maig de 2019.Fins a tres candidats havien fet pública la seva intenció de concórrer a les primàries. L'única confirmada era l'actual portaveu municipal, Eva Montesinos. Segons informa À Punt, les altres dues eren la d'Andrés García Trillo i de José Asensi, que compta amb el suport de l'històric dirigent Ángel Franco i que ha estat acusat d'incomplir el reglament de primàries per part dels altres dos candidats.Les primàries per elegir el candidat per a encapçalar la llista del PSPV en les eleccions municipals d'Alacant en 2019 estaven previstes per a desembre. Aquest dissabte, però, José Luis Ábalos va advertir que l'executiva federal del PSOE podria paralitzar el procediment en cas de detectar alguna irregularitat. Amb tot, Alacant és l'única de les quatre grans ciutats valencianes que ha de celebrar primàries.

