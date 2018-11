Iglesias demana a l'independentisme un sacrifici per frenar la dreta

Ada Colau: "Les classes populars no han de pagar els plats trencats de la política de repressió del PP"

El líder de Podem, Pablo Iglesias, s'ha plantat a Nou Barris amb un clar objectiu: plantejar tant a l'independentisme com a Pedro Sánchez que, més enllà dels pressupostos, està en joc la pròpia democràcia espanyola. O són capaços d'entendre's, o l'Estat assumirà el risc que PP i Ciutadans de la mà de Vox entrin com una apisonadora a la Moncloa. A ERC i PDECat els demana un sacrifici que reconeix com a ingent en un context de repressió i d'empresonament injust dels líders independentistes. I al president espanyol li exigeix que sigui capaç de mirar als ulls dels presos i dels exiliats i els reconegui com a interlocutors. L'advertència ha estat molt clara: o tothom es mou per tirar endavant els pressupostos o l'escenari d'una "Espanya amb capital Ankara" passarà a ser imaginable.Obrir una escletxa de diàleg franc i de reciprocitat amb l'independentisme de cara als pressupostos generals de l'Estat malgrat que ja han dit que no pensen ni negociar-los ha estat una de les idees força del líder de Podem, que ja va trencar el tabú visitant els presos polítics a Lledoners i obrint un canal de diàleg amb Carles Puigdemont. "Té sentit aprovar uns pressupostos amb presos polítics catalans a la presó?", ha plantejat davant de més d'un miler de persones en el bastió municipal dels comuns. "Potser no, potser és immoral", ha respost a continuació. Amb aquest plantejament de partida, Iglesias ha advertit l'independentisme que el que està en joc és "una direcció d'Estat" que permeti a Espanya seguir sent una democràcia, assumint que ara ho és amb "defectes". L'alternativa, ha insistit, és un govern del PP, Ciutadans i Vox que "vagi a per tot" i que sigui capaç, fins i tot, d'il·legalitzar partits polítics i atacar tota la dissidència més enllà de l'independentisme. És per això que ha demanat a ERC i PDECat "intel·ligència" en un moment de tanta commoció.Iglesias ha repartit a parts iguals la responsabilitat entre l'independentisme i el govern espanyol. Ha reconegut que l'executiu de Pedro Sánchez no ha estat "a l'alçada" i ha comès "errors" a l'hora d'afrontar l'empresonament dels líders independentistes i no plantejant una solució política al conflicte amb Catalunya. Precisament per això ha demanat al president espanyol que "escolti i reconegui tots els actors polítics", que és tan com demanar-li que accepti com a interlocutors els independentistes, també el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i Puigdemont, i sigui capaç de plantejar una resolució a l'alçada del moment. "Sánchez s'ho haurà de currar. Això implica assumir que el que passa a Catalunya no es resol amb repressió, pals i presons", ha sentenciat.Més enllà de la reflexió sobre els riscos que comporta que les formacions que van fer pinya per fer fora Mariano Rajoy de la Moncloa siguin ara incapaces de reeditar un acord, tant Iglesias com Ada Colau han desgranat els motius econòmics pels quals l'aprovació dels pressupostos de l'Estat serien beneficiosos per a la ciutadania. Si bé Iglesias ha buscat un to més condescendent amb els independentistes, l'alcaldessa de Barcelona ha utilitzat un discurs més expeditiu quan ha advertit a ERC i el PDECat que "les classes populars no han de pagar els plats trencats de la política de repressió del PP". Els comuns han estat especialment insistents a l'hora de demanar que es deixi fora de l'equació dels comptes la situació de presos i exiliats, malgrat que han refermat que estaran "al costat" dels independentistes per demanar la llibertat dels presos. L'exigència l'ha endurit la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, que ha advertit que el no als pressupostos de l'Estat es pot traduir en una negativa dels vuit diputats dels comuns a aprovar els pressupostos de la Generalitat.Els centenars de milers de catalans que es beneficiarien del salari mínim, l'1,7 milions de pensionistes que es beneficiarien de l'actualització, desenes de milers d'aturats que podrien rebre un subsidi, la regulació dels preus dels lloguers per part dels ajuntaments o la rebaixa de l'IVA als productes d'higiene femenina. Són algunes de les bondats que Podem i comuns han reivindicat sobre els pressupostos, dels quals en reclamen la paternitat. Iglesias ha insistit que tot no es podrà garantir via decret llei perquè PP i Cs, amb majoria a la mesa del Congrés, faran de fre de tota possible millora.Assumint les discrepàncies amb l'independentisme, Podem i els comuns busquen la fórmula perquè s'imposin els mínims comuns denominadors. El front antirepressiu n'és un, i Iglesias ha lloat, per exemple "l'enorme alçada moral" de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. "Algun dia la democràcia espanyola haurà d'homenatjar als demòcrates catalans encara que pensin diferent de nosaltres", ha dit.L'altre punt de connexió és el fil republicà, malgrat que ambdós bàndols l'emmarquin en escenaris diferents. Els d'Iglesias i Colau des d'una vessant més social que faci caure els oligopolis i batalli contra les desigualtats arreu de l'estat espanyol des d'un treball barri a barri, i els independentistes com a sinònim d'una independència que ha de ser un instrument per obtenir millores socials a Catalunya. Que estan d'acord, però, en què la figura del rei, en paraules d'Iglesias, "no serveix per a res" es dona ja per sobreentès perquè així ho van votar junts al Parlament i a l'Ajuntament de Barcelona. "Els instruments que assegurin la fraternitat només poden ser republicans. Visca la República!", ha conclòs el líder de Podem.

