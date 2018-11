Macron condemna el nacionalisme com l'antítesi del patriotisme en el centenari de l'armistici

Desenes de caps d'estat i de govern caminen des dels Camps Elisis fins l'Arc de Triomf, a París. Foto: ACN

Desenes de líders mundials davant l'Arc de Triomf per commemorar el centenari del final de la Primera Guerra Mundial. Foto: ACN

El president de França, Emmanuel Macron, ha recordat els estralls de la Primera Guerra Mundial en un emotiu discurs per commemorar el centenari de l'Armistici, pronunciat avui davant l'Arc del Triomf, en presència d'uns 70 caps d'Estat i de govern.Macron ha fet referència als caiguts en combat, el dolor i la recuperació d'un conflicte que va transformar la història i ha destacat que el nacionalisme "és l'antítesi i la traïció del patriotisme". "L'11 de novembre de 1918, a les 11 del matí, fa 100 anys, a París com a tot França, van sonar les cornetes i van sonar les campanes", ha pronunciat el francès per recordar del moment exacte de l'entrada en vigor de l'Armistici, "el final de quatre llargs i terribles anys en els quals, només en territori francès, van ser disparats mil milions de projectils".Un dels moments més destacats del discurs ha arribat quan Macron ha dedicat part del seu missatge a condemnar l'ascens del nacionalisme a Europa, que ha descrit com "l'antítesi i una traïció del patriotisme". "La lliçó no pot ser rancor i ressentiment cap a altres nacions, ni oblit del passat", ha proclamat. Macron ha expressat la seva por al fet que "ressorgeixin els vells dimonis i noves ideologies que manipulen les religions". "La història amenaça de reprendre un tràgic rumb en aquest dia d'aniversari, on vam renovar la nostra fidelitat eterna als nostres caiguts", ha explicat."Hem de reafirmar la gent nostra immensa responsabilitat, transmetre als nostres fills el món que les generacions anteriors han somiat. El nostre món està en les albors d'una nova era, en l'alba d'una civilització que ha de guiar les facultats de la Humanitat al més alt", ha afegit.Macron ha abandonat l'escenari per prosseguir una cerimònia amb un marcat caràcter musical després d'una cançó interpretada per l'artista beninesa Angélique Kidjo i el violoncel·lista franc-nord-americà d'origen xinès Yo-Yo Ma amb la suite número de Johann Sebastian Bach, seguida d'una interpretació del Bolero, de Ravel, després de la compareixença del mandatari.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)